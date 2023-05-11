Tereyağı üretimi mart ayında yüzde 28,2 azaldı

TÜİK verilerine göre, mart ayında üretilen tereyağı miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,2 düştü. İnek sütü miktarı ise yüzde 14,9 artarak 911 bin 760 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında üretilen tereyağı miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,2 düştü.

TÜİK, mart ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimine ilişkin rakamları açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mart ayında yüzde 14,9 artarak 911 bin 760 ton oldu. Toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,2 artış gösterdi. Toplanan inek sütü miktarındaki artış ocak-mart dönemi kıyaslamasında da artış yönünde oldu.

TEREYAĞI ÜRETİMİ SERT DÜŞTÜ

TÜİK verilerine göre, bir önceki ay 132 bin 881 ton olan içme sütü üretimi mart ayında yüzde 4,4 artarak 138 bin 678 ton olarak gerçekleşti. Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ise içme sütü üretimi yüzde 10,9, inek peyniri üretimi yüzde 3,4 ve yoğurt üretimi yüzde 2,9 artış kaydetti. Ancak, mart ayında ayran üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, tereyağı üretimi ise 28,2 azaldı. Ocak-mart döneminde üretilen tereyağı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,5 geriledi.

Ocak-mart döneminde içme sütü üretimi geçen yılın aynı dönemine göre 10,7, inek peyniri üretimi yüzde 7,7, yoğurt üretimi yüzde 2,4 ve ayran üretimi yüzde 1,2 oranında artış gösterdi.