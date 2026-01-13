Haberler

Tera Finansal Yatırımlar Holding, Asya Pasifik'te banka alımı için adım attı

Güncelleme:
Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş., büyüme stratejisi doğrultusunda Asya Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren bir katılım bankasını satın almak üzere bağlayıcı olmayan teklif sundu. Şirket, uluslararası büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attığını duyurdu.

TERA Finansal Yatırımlar Holding A.Ş., büyüme stratejisi kapsamında Asya Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren bir katılım bankasının satın alınmasına yönelik bağlayıcı olmayan teklif sunduğunu duyurdu.

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada uluslararası büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attığını bildirdi. Şirket, Asya Pasifik bölgesinde katılım finans ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir bankanın satın alınmasına yönelik olarak satıcı tarafa bağlayıcı olmayan teklif (Non-Binding Indicative Offer) iletti.

Tera Finansal Yatırımlar Holding'in KAP açıklamasında, söz konusu sürecin ilk kez 9 Ekim 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatılırken, bu aşamadan sonra ilgili katılım bankasına ilişkin detaylı inceleme (due diligence) çalışmalarının ve müzakerelerin sürdürülmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, işlemin tamamlanmasının; ilgili ülkedeki düzenleyici otoritelerin mevzuatı, izin süreçleri ve taraflar arasında bağlayıcı sözleşmelerin imzalanmasına bağlı olduğu aktarıldı. Sürece ilişkin gelişmelerin ise mevzuat çerçevesinde yatırımcılar ve kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Holding, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam ettiğini belirterek, küresel ölçekte faaliyet alanını genişletme ve marka değerini artırma vizyonunu sürdürdüğünü kaydetti. Yapılan bu hamle, şirketin yatırımcı odaklı büyüme yaklaşımını ve uluslararası finans piyasalarındaki konumunu güçlendirme hedefini ortaya koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
500

