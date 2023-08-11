Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde 'Bangu'yla Döngüsel Ekonomi ve İleri Dönüşüm Atölyesi' düzenlenecek

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, sosyal girişimciler için düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda Bangu ortaklığında 'Bangu'yla Döngüsel Ekonomi ve İleri Dönüşüm Atölyesi' düzenlenecek.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, sosyal girişimciler için düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda Bangu ortaklığında 'Bangu'yla Döngüsel Ekonomi ve İleri Dönüşüm Atölyesi' düzenlenecek.

Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiği Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi gerçekleştirdiği eğitim ve etkinlikler ile sosyal girişimci adayı gençlerin ufkunu genişletmeyi sürdürüyor. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nden aldığı destekler ve sosyal girişimcilik eğitimleriyle Bangu markasını kuran Bengisu Hekim Kantarcı ortaklığıyla 'Bangu'yla Döngüsel Ekonomi ve İleri Dönüşüm Atölyesi' düzenlenecek.

İki oturum olarak gerçekleşecek atölyenin ilk oturumunda döngüsel ekonomiyle ve ileri dönüşüm tekniğiyle ilgili güncel gelişmeler katılımcılarla paylaşılacak. İkinci oturumda ise Bangu'nun kurucusu Bengisu Hekim Kantarcı, katılımcıların kullanmadığı kıyafetleri ileri dönüşüm tekniğiyle yeni ürünlere dönüştürebilmelerinin anlatarak sürdürülebilir tekstil ve yavaş moda ile ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

19 Ağustos Cumartesi günü 11.00-15.00 saatleri arasında Sosyal Kuluçka Merkezi'nde yapılacak etkinliğe duyuru görselinde yer alan karekod okutularak kayıt yaptırılabilecek. Atölyeye katılım sağlayacakların kullanmadıkları bir tekstil ürünü yanlarında getirmeleri istenecek.

Katılımın ücretsiz olduğu ve kontenjan ile sınırlı olan etkinlik hakkında bilgi almak isteyenler, 0 (222) 211 40 00 – 8997 - 8999 numaralı telefondan yetkililer ile iletişime geçebilecek. Etkinlikle ilgili detaylara, www.kulucka.tepebasi.bel.tr web adresinden ve @tepebasikulucka instagram hesabından ulaşabilecek.