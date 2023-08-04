Tepebaşı Belediyesi Üreticilere Zirai Hastalık Uyarısı Yapıyor

Tepebaşı Belediyesi'nin üreticiler için hayata geçirdiği Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi, Eskişehirli üreticileri zirai hastalık ve zararlılara karşı uyarıyor. 2023 üretim sezonunda üreticilere dokuz farklı hastalık türünde uyarıda bulunuldu.

Tepebaşı Belediyesi'nin üreticiler için hayata geçirdiği Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi, Eskişehirli üreticileri zirai hastalık ve zararlılara karşı uyarıyor. 2023 üretim sezonunda üreticilere dokuz farklı hastalık türünde uyarıda bulunuldu.

Tepebaşı Belediyesi, BEBKA 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı'ndan destek alarak hayata geçirdiği Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi'yle örnek çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Eskişehir'de ilk defa uygulanan ve beş farklı noktaya kurulan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları herhangi bir hastalık ya da meteorolojik olaya karşı üreticiye önceden uyarı vererek önlem almalarını sağlıyor.

Proje ile 2023 üretim sezonunda elma karaleke hastalığı, sarı pas hastalığı, soğan mildiyösü enfeksiyonu, elma iç kurdu zararlısı, ceviz antraknozu hastalıkları enfeksiyonu, domates yaprak leke hastalığı, domates mildiyösü, nohut antraknozu, domates güvesi ve şeker pancarı yaprak leke hastalığına karşı uyarıda bulunuldu.

Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri ile elde edilen verilerin yanı sıra Tepebaşı Belediyesi ekiplerinin arazi gözlemleri sonucunda üreticilere hastalık ve zararlılara karşı kimyasal mücadele önerileri sunuldu. Tepebaşı ilçesindeki üreticilere 2023 yılı süresince dokuz farklı hastalık türünde uyarı SMS'i gönderilirken, üreticiler de destekten dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Kurulan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, 0 (222) 211 40 00/8919 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.