Tepebaşı Belediyesi küçük çiftçilere sıvı gübre desteği sağlıyor

Tepebaşı Belediyesi, bölgede üretim yapan çiftçilere destek vermek amacıyla çalışmalarına devam ederken, küçük üreticilere de sıvı gübre desteği veriyor.

Tepebaşı bölgesinde küçük çiftçilerin girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla 50 dönüm veya altında üretim yapan ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeli tarlası olan üreticilere sıvı gübre desteği sağlanıyor. Sıvı gübre desteğinden yararlanan 50 üreticiye, Hasan Ali Yücel Belde Evi bahçesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 10 dekarlık tarım alanında kullanılmak üzere sıvı gübre dağıtıldı.

Verilen destek ile ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, şu bilgileri verdi:

"Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü her zaman küçük çiftçini yanında. Soğuk hava depomuzla da hizmet veriyoruz. BEBKA'dan hibe kazandığımız bir projemiz var. Erken Tahmin ve Uyarı Sistemleri. Bu sayede de 5 istasyon kurduk. Yaklaşık 40 köyümüze biz bu hizmeti götürüyoruz. Şimdi de sıvı gübre desteğinde bulunuyoruz. Yoğun bir ilgi var. Çiftçinin şartları zor son zamanlarda. Zor şartlarda üretim yapıyorlar. Çiftçimiz de bizim için önemli. Biz de elimizden gelen desteği yapıyoruz."

Destekten yararlanan üreticiler, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Necmi Çiftçi: "Ben Tepebaşı Belediyesi'nden 2 bin 400 tane çilek aldım. O çilekleri yetiştiriyorum. Şu anda ilaçlar çok pahalı. Küçük üretici olarak bizim bunlara gücümüz yetmiyor. Belediyenin bize verdiği bu tür destekler bizi çok mutlu ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a da çok teşekkür ediyoruz. Kendisi üreticilerle vatandaşla çok ilgileniyor."

-Selahattin Yaman: "Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Ahmet Başkan'ımızdan da verilen desteklerden çok memnun kaldık."

-Emine Ünlüer: "Verilen desteklerden çok memnunuz. Biz 4 yıldır Kadın Üretici Satış Noktası'ndayız. Belediyenin her konuda bize destekleri oluyor. Kursları eğitimleri oluyor ve bu eğitimlerle ben kendimi çok geliştirdim. Başkan'ımız Ahmet Ataç'ı çok seviyoruz. Her zaman yanımızda ve arkamızda."

-Fatma Arat: "Tepebaşı Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Başkan'ımız Ahmet Ataç'a da bizimle ilgilendiği ve verdiği emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

-Hayriye Kuşçu: "Dağıtılan gübreler çok kaliteli. Desteklerinden dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne ve Başkan'ımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ederiz."

-Suat Tamboğa: "Çok memnun olduk destekten dolayı. Küçük çiftçi olarak üretmeye devam edeceğiz. Üretici zor günlerden geçiyor. Bu tür destekler çok önemli. Ülkenin bu ekonomik durumunda üretim en gerekli şey. Başkan'ımız Ahmet Ataç'a da çok teşekkür ederim."