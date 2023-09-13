Tepebaşı Belediyesi 5 İşletmeye Mavi Bayrak Takdim Etti

Tepebaşı Belediyesi, Sağlık ve Kaliteli Yaşam hedefi doğrultusunda yürütülen Mavi Bayrak Uygulaması kapsamında 5 yeni işletmeye Mavi Bayrakları takdim etti. İşletmeler, hijyen, kalite yönetimi ve çevreci kriterlere uyum çerçevesinde hizmet sunmaktadır.

Tepebaşı Belediyesi Mavi Bayrak uygulamasına katılmaya hak kazanan 5 yeni işletmeye Başkan Ataç tarafından Mavi Bayrakları takdim edildi.

Tepebaşı Belediyesi, benimsediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından üçüncüsü olan "Sağlık ve Kaliteli Yaşam" hedefi doğrultusunda yürütülen Tepebaşı Mavi Bayrak Uygulaması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Mavi Bayrak Uygulaması ile kalite ve hijyen konusunda kent halkına sağlıklı bir ortam sunulması hedefleniyor. Farklı uzmanlık alanları olan sivil toplum kuruluşlarıyla 2000 yılından bu yana uygulanan Tepebaşı Mavi Bayraklı İşletmeler uygulamasına müracaat eden 5 işletme daha Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

İşletmeleri ziyaret eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç işletmecileri tebrik ederek Mavi Bayraklarını teslim etti. Mavi Bayraklı İşletme sayısı bölge genelinde 35'e ulaşmış oldu.

Düzenli kontrol çalışması yapılıyor

Mavi Bayrak uygulaması çerçevesinde işletmeler hijyen, kalite yönetimi, çevreci kriterlere uyum çerçevesinde tüketici haklarına saygı duyarak müşteri odaklı hizmet gerçekleştiriyor. Tepebaşı Bölgesinde yaşayan vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik şartlarda hizmet sunan Tepebaşı Mavi Bayraklı işletmeler, her yıl Tepebaşı Belediyesi önderliğinde Eskişehir Lokantacılar Odası ile Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası temsilcilerinden oluşan denetim heyeti tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. - ESKİŞEHİR