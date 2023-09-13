Tepebaşı Belediyesi 5 İşletmeye Mavi Bayrak Takdim Etti

Tepebaşı Belediyesi, Mavi Bayrak uygulamasına katılmaya hak kazanan 5 yeni işletmeye Mavi Bayrakları takdim etti. Uygulamaya dahil olan işletme sayısı 35'e ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi Mavi Bayrak uygulamasına katılmaya hak kazanan 5 yeni işletmeye, Başkan Ahmet Ataç tarafından Mavi Bayrakları takdim edildi. Uygulamaya dahil olan işletme sayısı 35'e ulaştı.

Farklı uzmanlık alanları olan sivil toplum kuruluşlarıyla 2000 yılından bu yana uygulanan Tepebaşı Mavi Bayraklı İşletmeler uygulamasına müracaat eden 5 işletme daha Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

İşletmeleri ziyaret eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç işletmecileri tebrik ederek, Mavi Bayraklarını teslim etti. Mavi Bayraklı İşletme sayısı bölge genelinde 35'e ulaşmış oldu.

DÜZENLİ KONTROL ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Mavi Bayrak uygulaması kapsamında işletmeler; hijyen, kalite yönetimi, çevreci kriterlere uyum çerçevesinde tüketici haklarına saygı duyarak müşteri odaklı hizmet gerçekleştiriyor. Tepebaşı Bölgesinde yaşayan vatandaşlara sağlıklı ve hijyenik koşullarda hizmet sunan Tepebaşı Mavi Bayraklı işletmeler, her yıl Tepebaşı Belediyesi önderliğinde Eskişehir Lokantacılar Odası, Eskişehir Ticaret Odası ile Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası temsilcilerinden oluşan denetim heyeti tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Mavi Bayrak başvurularının Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne, 0 (222) 211 40 00 / 3085-3324 numaralı telefondan yapılabildiğini bildirdi.