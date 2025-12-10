Tepe Kurumsal teknoloji odaklı yeni hizmet mimarisini tanıttı

Tepe Kurumsal, Türkiye'nin 81 ilinde sunduğu güvenlik, temizlik, yemek, teknik bakım, iş sağlığı ve güvenliğiyle tesis yönetimi hizmetlerini kapsayan faaliyetlerini, teknoloji odaklı yeni bir mimariyle yeniden yapılandırdı.

Yeniden yapılanma kapsamında, Tepe Güvenlik, Tepe Tesis Yönetimi, Tepe Gurme, Tepe ONE, Tepe İSG ve Tepe PRO markaları, "Tepe Kurumsal" çatısı altında tek organizasyon olarak faaliyet gösteriyor.

Söz konusu yeniden yapılandırmayla tüm hizmetlerin aynı standartta sunulduğu, operasyonların ise tek merkezden koordine edildiği bütünleşik bir ekosistem oluşturuldu.

Yeni model, robotik temizlik araçları, nesnelerin interneti (IoT) tabanlı izleme sistemleri, yapay zeka destekli operasyon yönetimi ve FinTek çözümlerinin süreçlere entegre edilmesiyle iş yükünü azaltmayı, operasyonları sadeleştirmeyi ve işletmelere zaman kazandırarak verimliliği artırmayı hedefliyor.

Tepe Kurumsal'ın oluşturduğu yeni mimari, "tek fatura", "tek muhatap" ve "tek takip sistemi" üzerinden tüm operasyonların yönetilmesine imkan tanıyor.

Yeni kurumsal kimliğin temeline "müşteri", "çalışan" ve "sürdürülebilir gelecek" odaklarını konumlandıran şirket, çoklu hizmet satışlarında bu yıl yüzde 20, gelecek yıl ise yüzde 50 büyüme hedefliyor.

Tepe Kurumsal, 2026'da yurt dışı açılımını planlayarak hizmet mimarisini bölgesel bir marka yapısına taşımayı, oluşturduğu yeni modelle de 1 milyar dolarlık ciro büyüklüğüne ulaşmayı amaçlıyor.

2026 teknoloji yatırımları için yaklaşık 5 milyon dolarlık bütçe ayrılacak

Tepe Kurumsal İcra Kurulu Başkanı Murat Altıkardeşler, AA muhabirine, Tepe Kurumsal kapsamında güvenlik, temizlik ve tesis yönetimi, catering ve iş sağlığı ile güvenliği hizmetleri bulunduğunu kaydederek, yeni yapılanmanın müşterilerin talepleri doğrultusunda şekillenen bir süreç olduğunu söyledi.

Altıkardeşler, "Bu aslında, müşterilerimizin kendi hizmet verdikleri yapının dışında kalan 'kurumsal hizmet' adı altındaki güvenlik, temizlik ve teknik, yemek hizmetlerini aslında tek bir çatı altından alma isteğinden doğdu. Bu talebe, hizmet verdiğimiz şirketlerin hepsini tek çatı altına, Tepe Kurumsal adında toplayarak cevap vermiş olduk." dedi.

Şirketin 2025'te çift haneli büyüme hedefine ulaştığına işaret eden Altıkardeşler, "Personel hedefi olarak koyduğumuz hedeflere ulaşmış durumdayız. Bununla beraber müşteri memnuniyeti, operasyonel mükemmellik ve aynı zamanda çalışan memnuniyeti konusunda yaptığımız araştırmalarda da aslında koyduğumuz hedeflere ulaşmış gözüküyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Birden fazla hizmeti satın alan müşterileri ifade eden çoklu hizmet satışında bu yıl yüzde 20 büyüme sağladıklarını vurgulayan Altıkardeşler, 2026'da bu rakamı yüzde 50'ye ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Altıkardeşler, şirketin gelecek yıl hedeflerine ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fiziksel güvenliğin yanında elektronik güvenlik çözümleriyle 2026'da bir fark yaratacağımızı düşünüyoruz. Buna paralel, Tepe Tesis Yönetimi tarafında da şehir hastaneleri ve havalimanları portföyümüze yeni havalimanlarını dahil etmeyi planlıyoruz. Yine iş sağlığı güvenliği ve catering alanında da bulunduğumuz tüm şehirlerde büyümelerimizi sürdüreceğiz."

Tepe Kurumsal'ın, dijitalleşme yatırımları kapsamında bilgisayar teknolojileri ve dijital dönüşümünü icra kuruluna taşıdığının altını çizen Altıkardeşler, şirketin 30 binden fazla çalışanını da dijital sürece dahil ederek ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Altıkardeşler, söz konusu dijital dönüşüm sürecine ilişkin, şunları kaydetti:

"İşe alımdan tutun bordosunu görüntülemesine kadar dijitalleşme tarafındaki bütün ihtiyaçlara karşılık vermeye çalışıyoruz. Müşteri deneyimi tarafında, müşterilerimizin kendilerine sunulan hizmetlerle ilgili tüm bilgilere self servis şekilde erişebilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Yani teknoloji her geçen gün bizim dünyamızda daha çok yer alıyor. Biz de bununla ilgili proaktif davranarak gerekli projelerimizi oluşturuyoruz. 2026'da 100'den fazla dijital dönüşüm projemiz gündemde ve bunların hepsini hayata geçirmek için çaba harcayacağız. Teknoloji tarafında 2026 için yaklaşık 5 milyon dolarlık bir bütçemiz var."