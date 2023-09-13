TEMSA ve CaetanoBus, şehirler arası hidrojenli otobüsü 2024'te banttan indirecek

TEMSA ve CaetanoBus AR-GE ekiplerinin ortak çalışması ile geliştirilecek ve TEMSA'nın Adana tesisinde üretilecek hidrojen yakıtlı şehirler arası otobüsün ilk prototipinin 2024 yılında tamamlanması ve otobüsün 2025 yılında seri üretime geçmesi hedefleniyor.

TEMSA ve CaetanoBus AR-GE ekiplerinin ortak çalışması ile geliştirilecek ve TEMSA'nın Adana tesisinde üretilecek hidrojen yakıtlı şehirler arası otobüsün ilk prototipinin 2024 yılında tamamlanması ve otobüsün 2025 yılında seri üretime geçmesi hedefleniyor.

TEMSA'dan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliği küresel büyüme stratejisinin merkezine koyan şirket, elektrikli araçlardaki tecrübesini şimdi de hidrojenli araçlara taşıyor.

Her yıl cirosunun yaklaşık yüzde 5'ini AR-GE faaliyetlerine ayıran ve bu çalışmalar neticesinde bugün elektrikli araçlarda dünyanın önde gelen üreticileri arasında yerini alan TEMSA, sıfır emisyonlu ürün gamını genişletecek önemli bir AR-GE iş birliğine imza attı.

Portekiz merkezli sıfır emisyonlu otobüs üreticisi CaetanoBus ile imzalanan Ortak Geliştirme Anlaşması kapsamında, iki şirket hidrojen yakıtıyla çalışan bir şehirler arası otobüs geliştirecek.

Anlaşma kapsamında, CaetanoBus'ın şehir içi otobüslerinde kullandığı Toyota hidrojen yakıt hücresi teknolojisi (Hydrogen fuel cell), TEMSA mühendislerinin elektrikli ve uzun yol otobüs tecrübesiyle birleştirilerek TEMSA HD platformuna entegre edilecek.

TEMSA ve CaetanoBus iş birliğinde, TEMSA'nın Adana'daki tesisinde üretilecek hidrojenli otobüsün, prototipinin 2024 yılında tamamlanması, 2025 yılında da seri üretime geçerek hidrojenli otobüs pazarında yer edinmesi hedefleniyor. Söz konusu otobüsün, farklı yol ve coğrafya koşullarına göre yaklaşık 1.000 kilometrelik menzili tek depoyla kat edebilmesi planlanıyor.

Bugüne kadar 8'i elektrikli, 1'i ise hidrojenli olmak üzere 9 farklı modeli sıfır emisyonlu ürün gamına ekleyen TEMSA, bu araçla birlikte söz konusu ürün gamındaki araç sayısını 10'a çıkaracak.

Öte yandan, ASELSAN ile birlikte Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otobüsünü geliştiren TEMSA, bu projeyle birlikte, bir ilke daha imza atacak ve Türkiye'nin ilk şehirler arası hidrojenli otobüsünü Türkiye'de yollara çıkarmak için öncü bir rol üstlenmiş olacak.

"İklim acil durumuna yönelik attığımız ortak bir adım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu iklim acil durumu gerçekliğinde, sürdürülebilirliğin bir iş modeli olarak kurgulanmasının önemini vurguladı.

İş ve güç birliğinin, her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde olunduğuna dikkati çeken Doğancıoğlu, şunları kaydetti:

"CaetanoBus ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimizin odağında da bu anlayış var. Bu iş birliğini, sektörün iki önemli üreticisinin, iklim acil durumuyla mücadele ve sürdürülebilirlik taahhütleri doğrultusunda, daha iyi bir dünyaya attıkları ortak bir adım olarak görüyoruz. Öte yandan, sürdürülebilirlik konusunda bugün en önemli ihtiyacımız, laboratuvarlarımızda geliştirdiğimiz teknolojileri dünyanın, insanlığın kullanımına sunmak. Bu teknolojileri, dört duvarı çevrili, steril, ortamlardan çıkararak ticarileştirmek. Aslında bir anlamda, sözden aksiyona geçmek. O yüzden de bu iş birliğini, kendi sektörümüzde yaratacağı etki gücü açısından da son derece kıymetli buluyoruz."

Bugün daha çok elektrikli araçlar üzerinden okunan sıfır emisyonlu araç devriminin, şehirler arası yolculuklara yeterli şekilde yanıt veremediğini ifade eden Doğancıoğlu, "Burada da en büyük problem şüphesiz menzil konusu. Dolayısıyla sıfır emisyonlu araç devriminden bahsedebilmemiz için elektrikli ve hidrojenli araçları bir bütünün iki yarısı olarak ele almamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

CaetanoBus'un hidrojen teknolojisinde dünyanın en önde gelen şirketleri arasında yer aldığını aktaran Doğancıoğlu, TEMSA olarak, üretim tarafındaki güçlerini ve teknolojik altyapılarını, iş ortaklarının hidrojen alanındaki bilgi birikimiyle birleştirerek, sektördeki devrime öncülük etmek istediklerini bildirdi.

Doğancıoğlu, "Kardeş şirketimiz Skoda Transportation ile geliştirdiğimiz ve geçtiğimiz dönemde Prag'da yollara çıkardığımız şehir içi hidrojenli araçlarımızın yanında şimdi de bu teknolojiyi şehirler arası yolculuklara entegre ederek, sürdürülebilir ulaşım konusunda öncü bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'dan Adana'ya sıfır emisyonlu ulaşım"

Tolga Kaan Doğancıoğlu, geliştirilecek otobüsün, menzil sorununa çok kapsamlı bir çözüm sunacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Farklı yol ve coğrafya koşullarında, otobüsümüzün menzili 1.000 kilometreyi aşabilecek. Diğer bir ifadeyle, bu otobüs, İstanbul'dan yola çıktıktan sonra, hiç yakıt almadan, Adana'ya rahatlıkla ulaşabilecek ya da Paris'ten hareket eden aracımız yine hiç durmadan Berlin'e varabilecek. Bu teknoloji, şehirler arası yolculuklarda hem yolculara hem de operatörlere yepyeni bir deneyim imkanı sunacak. TEMSA ve CaetanoBus AR-GE ekiplerinin ortak çalışması ile TEMSA Adana tesisinde üretilecek hidrojen yakıtlı şehirler arası otobüsün ilk prototipinin 2024 yılında tamamlanmasını ve otobüsün 2025 yılında seri üretime geçerek hidrojenli otobüs pazarında yer edinmesini bekliyoruz."