Temsa, Fuso Canter Üst Yapı Üreticileri Toplantısı'nı Antalya'da Gerçekleştirdi

Temsa, Antalya'da gerçekleştirdiği Fuso Canter Üst Yapı Üreticileri Toplantısı'nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen etkinliğe Temsa yöneticileri yanı sıra, 23 farklı üst yapı üreticisi firmanın üretimden satışa toplam 40 yöneticisi katıldı.

Etkinlikte, hafif kamyon segmentindeki araçların farklı sektör ihtiyaçlarına göre tasarlanmasını sağlayan üst yapı üreticilerinin rolüne dikkati çekildi. Belediyeler için çöp kamyonu, dağıtım sektörü için açık veya kapalı kasa, elektrik dağıtım şirketleri için teleskopik platform gibi farklı çözümler değerlendirildi.

Toplantının odak noktası, Fuso Canter'in globalde 60, Türkiye'de ise 40 yıllık tecrübesiyle sektörde öncü konumunu güçlendiren başarı hikayesi oldu. Sağlam ve delikli şasi yapısına sahip Fuso Canter'in üst yapılara sunduğu uyum sayesinde geniş kullanım alanına imkan tanıdığı vurgulandı.

Yakıt ekonomisi konusundaki performansıyla işletmelere kazanç sağlayan Fuso Canter'in avantajları katılımcılarla paylaşılırken, taşımacılığın geleceğini temsil eden çevre dostu ve elektrikli modeli eCanter hakkında da detaylı bilgi paylaşımı yapıldı.

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise 2025'te uygulamaya girecek GSR regülasyonları oldu.

Etkinliğin ikinci gününde akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Temsa Canter ekibi geçen ay FUSO tarafından 3 ayrı operasyonel mükemmeliyet ödülüne layık görülmüştü. "Quality Awards for DTA KD Plants" töreninin "People Excellence" kategorisinde 17 fabrika arasında birincilik ödülünün sahibi olan Temsa, "Process Excellence" ve "Overall Best Performer" kategorilerinde ise ilk üç içerisinde yer aldı.