TEMSA, Fuso Canter'in elektrikli versiyonunu Türkiye'de satışa sunacak

TEMSA, Fuso Canter'in elektrikli versiyonunu Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Fuso eCanter'in Türkiye'deki satış ve pazarlama faaliyetleri TEMSA tarafından yürütülecek. İlk aşamada 2 farklı modelde müşterilere sunulacak olan Fuso eCanter, 2024 yılından itibaren satışa sunulacak.

TEMSA, hafif kamyon segmentinin simge modellerinden Fuso Canter'in elektrikli versiyonunu Türkiye'de satışa sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 yılı aşkın süredir TEMSA distribütörlüğünde Türkiye pazarında önemli başarılara imza atan Fuso Canter, şimdi de elektrikli versiyonuyla yurt içinde yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Geçen yıl yenilenen yüzüyle dikkatleri üzerine çeken Fuso Canter ailesinin yeni elektrikli üyesi Fuso eCanter'in Türkiye'deki satış ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin imza töreni, TEMSA'nın İstanbul Altunizade yer alan merkezinde gerçekleştirildi.

Daimler Truck Asya Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Deuschle ve TEMSA Üst Yöneticisi ( Ceo ) Tolga Kaan Doğancıoğlu arasında imzalanan lisans anlaşması kapsamında, Fuso eCanter'in Türkiye'deki satış ve pazarlama faaliyetleri TEMSA tarafından yürütülecek.

İlk aşamada 2 farklı modelde müşterilerin beğenisine sunulacak Fuso eCanter'in, 2024 yılının başından itibaren yurt içinde satışa sunulması planlanıyor.

Bugün itibarıyla, Fuso Canter'in kamyon ve kamyonet segmentlerinde toplam 8 farklı modeli bulunuyor. Fuso eCanter'in de ürün gamına dahil olmasıyla birlikte model sayısı 10'a ulaşacak.

"Dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu, sürdürülebilirlik konusunun TEMSA'nın gelecek vizyonunun en önemli unsuru olduğunu bildirdi.

Doğancıoğlu, "Bugün itibarıyla otobüs segmentimizde, hem model sayısı hem de teknolojik yetkinlik anlamında dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alıyoruz. Elektrifikasyon ve alternatif yakıtlı araçlar alanındaki tecrübemizi, şimdi de Fuso ile birlikte hafif kamyon segmentine taşımaktan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir yıl önce yenilenen Fuso Canter araçların Türkiye'deki tanıtımını yaptıklarını anımsatan Doğancıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Şimdi de Fuso eCanter ile hafif kamyon alanındaki büyüme adımlarımıza bir yenisini ekliyoruz. Fuso Canter araçlarımızla, uzun yıllar boyunca müşterilerimize taşıma kapasitesi ve yakıt tasarrufu anlamında büyük avantajlar sağladık. Şimdi de, sektörümüzün ve şehirlerimizin yeşil dönüşümüne büyük katkıda bulunacak Fuso eCanter ile müşterilerimizin sahip olma maliyetini ciddi şekilde düşürerek, onlara yeni bir maliyet avantajı imkanı sunacağız."