Temmuzda Türkiye'de Şirket Kuruluşu ve Kapanışları Arttı

Türkiye'de temmuz ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,5 artarak 9 bin 788'e yükseldi. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 13,1 artışla 2 bin 905 oldu. Geçen yıla göre de artışlar gözlemlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı, hazirana kıyasla yüzde 33,5 artarak 7 bin 330'dan 9 bin 788'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,1 artarak 2 bin 905'e çıktı. Haziranda 2 bin 569 şirket kapanmıştı.

Temmuzda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8, kapanan şirket sayısı da yüzde 0,6 artış gösterdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
