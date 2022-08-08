Tüik: En Yüksek Getiri Aylık Bazda Dibs, Yıllık Bazda Dolarda Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; temmuzda aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS), yıllık en yüksek reel getiri ise dolarda oldu.

TÜİK, temmuz ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; haziran ayında olduğu gibi en yüksek reel getiriyi dolar sağlarken Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre BIST 100 Endeksi ve mevduat faizi, yatırımcısına kaybettirdi. TÜİK'in verileri şöyle:

AYLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ DİBS'DE OLDU

Aylık en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,50 oranında DİBS'de gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS, yüzde 0,23 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 2,17, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,76, euro yüzde 5,51, külçe altın yüzde 7,22 ve BIST 100 Endeksi yüzde 7,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 0,51 oranında reel getiri sağlarken mevduat faizi (brüt) yüzde 1,12, euro yüzde 2,93, külçe altın yüzde 4,68 ve BIST 100 Endeksi yüzde 4,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3 AYLIK DEĞERLENDİRME

Dolar, üç aylık değerlendirmede, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,47 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,64 oranında yatırımcısına kaybettirdi. BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,69, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Altı aylık değerlendirmeye göre dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,52 oranıyla yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı oldu. Aynı dönemde mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29,41, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,14 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ DOLARDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,06 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,99 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 19,88, BIST 100 Endeksi yüzde 26,20, euro yüzde 28,38, DİBS yüzde 52,14 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 52,47 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 9,11 ve BIST 100 Endeksi yüzde 0,52 oranında yatırımcısına kazandırırken euro yüzde 2,45, DİBS yüzde 34,81 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 35,26 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.