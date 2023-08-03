Üye Girişi
Haberler

Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Ekonomi Haberleri

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2,7 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2,1 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 359 ile gemi yat ve hizmetleri sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 79,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 3,8 artışla 14 milyar 15 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 17,7'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 17,7 yükselişle 3 milyar 105 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda 5,2 azalışla 462,9 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Temmuz ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya, 916,8 milyon dolarla ABD oldu.

İller bazında bakıldığında ise en fazla dış satım 7,2 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa şeklinde sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2022 ve 2023'ün temmuz ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 TEMMUZSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20222023Değişim ('23/'22)Pay(23) (%)2021 - 20222022 - 2023Değişim ('23/'22)Pay(23) (%)
I. TARIM2.311.6083.105.80534,417,732.805.77535.212.7207,315,9
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.387.8222.196.55158,312,520.833.17623.223.87011,510,5
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 826.2611.399.41769,48,010.587.66912.124.01714,55,5
Yaş Meyve ve Sebze 155.048197.33827,31,13.053.7873.234.3405,91,5
Meyve Sebze Mamulleri 160.743185.87115,61,12.252.5702.470.9919,71,1
Kuru Meyve ve Mamulleri 74.148101.48636,90,61.640.7861.568.667-4,40,7
Fındık ve Mamulleri 85.830126.88547,80,72.005.4921.798.468-10,30,8
Zeytin ve Zeytinyağı 24.07086.460259,20,5366.595925.021152,30,4
Tütün 56.31291.73162,90,5787.258962.84222,30,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri5.4117.36336,10,0139.019139.5250,40,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER318.336300.200-5,71,73.971.5833.689.058-7,11,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller318.336300.200-5,71,73.971.5833.689.058-7,11,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ605.449609.0540,63,58.001.0168.299.7933,73,7
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri605.449609.0540,63,58.001.0168.299.7933,73,7
II. SANAYİ13.508.46214.015.9263,879,7186.677.457180.421.245-3,481,4
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.038.0321.021.395-1,65,815.453.52114.544.577-5,96,6
Tekstil ve Hammaddeleri726.525698.358-3,94,010.667.7349.749.642-8,64,4
Deri ve Deri Mamulleri 155.360135.222-13,00,81.926.7732.084.4308,20,9
Halı 156.147187.81520,31,12.859.0142.710.505-5,21,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.890.2902.146.085-25,712,231.254.36930.498.282-2,413,8
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.890.2902.146.085-25,712,231.254.36930.498.282-2,413,8
C. SANAYİ MAMULLERİ9.580.13910.848.44613,261,7139.969.566135.378.386-3,361,1
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.617.5151.554.072-3,98,821.524.77520.329.098-5,69,2
Otomotiv Endüstrisi2.048.1952.729.02433,215,530.271.80833.743.80711,515,2
Gemi, Yat ve Hizmetleri44.143202.630359,01,21.536.7111.608.5874,70,7
Elektrik ve Elektronik1.024.6511.266.94523,67,214.655.46015.996.5229,27,2
Makine ve Aksamları720.296834.70715,94,79.893.73811.041.76611,65,0
Demir ve Demir Dışı Metaller 978.550989.1921,15,614.534.83013.076.561-10,05,9
Çelik1.596.9821.162.003-27,26,624.791.27615.954.713-35,67,2
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri416.803372.560-10,62,15.274.5674.965.978-5,92,2
Mücevher370.695497.57534,22,86.923.5006.339.561-8,42,9
Savunma ve Havacılık Sanayii294.368657.534123,43,73.887.4245.150.15032,52,3
İklimlendirme Sanayii458.392570.18224,43,26.533.5157.010.9867,33,2
Diğer Sanayi Ürünleri9.55112.02225,90,1141.960160.65613,20,1
III. MADENCİLİK487.991462.859-5,22,66.479.0545.889.075-9,12,7
Madencilik Ürünleri487.991462.859-5,22,66.479.0545.889.075-9,12,7
T O P L A M (TİM*)16.308.06017.584.5907,8100,0225.962.286221.523.040-2,0100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.228.4872.508.58912,612,522.243.22031.854.82843,212,6
GENEL İHRACAT TOPLAMI18.536.54820.093.1798,4100,0248.205.505253.377.8682,1100,0

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Madencilik İhracat Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title