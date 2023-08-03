Temmuz'da İhracat ve İthalat Arttı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre temmuz ayında ihracat yüzde 8,4 artarak 20 milyar 93 milyon dolara, ithalat ise yüzde 11,1 artışla 32 milyar 476 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi yüzde 10 artarak 52 milyar 569 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 61,9 olarak hesaplandı.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,4 artarak 20 milyar 93 milyon dolara, ithalat yüzde 11,1 yükselişle 32 milyar 476 milyon dolara ulaştı.

Ticaret Bakanlığının temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,4 yükselerek 20 milyar 93 milyon dolar, ithalat yüzde 11,1 artışla 32 milyar 476 milyon dolar oldu.

Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 10 artarak 52 milyar 569 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 15,7 artışla 12 milyar 383 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, temmuzda yıllık bazda 1,5 puan azalışla yüzde 61,9, enerji verileri hariç tutulduğunda 9,7 puan düşüşle yüzde 68,8, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise 9,6 puan gerilemeyle yüzde 75,5 olarak hesaplandı.

Ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 0,6 azalışla 143 milyar 435 milyon dolara düştü. İthalat ise yüzde 5,1 artışla 217 milyar 52 milyon dolar olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 2,8 artışla 360 milyar 487 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ocak-temmuz döneminde yüzde 18,2 artarak 73 milyar 618 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı aynı dönemde yüzde 66,1 olarak hesaplandı.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 1,2 artış ve 10 milyar 313 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 8 artış ve 6 milyar 762 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 29,3 artış ve 2 milyar 448 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 92,9 (18 milyar 676 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 5 (1 milyar 10 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,6 (314 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Temmuz'da en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 677 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 103 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 101 milyon dolarla ABD geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48 olarak kaydedildi.

Temmuzda en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 627 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 398 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 30 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat yüzde 3,9 azalış ve 22 milyar 622 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, yüzde 54,7 artış ve 5 milyar 124 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 99,7 artış ve 4 milyar 715 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 84,5 ile imalat sanayisi (27 milyar 447 milyon dolar), yüzde 9,2 ile madencilik ve taş ocakçılığı (2 milyar 995 milyon dolar), yüzde 3,5 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (1 milyar 123 milyon dolar) olarak belirlendi.

Temmuz'da en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 602 milyon dolarla Çin, 3 milyar 736 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 841 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 62,4 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 10 milyar 29 milyon dolarla Avrupa Birliği, 8 milyar 648 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 7 milyar 348 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak hesaplandı.