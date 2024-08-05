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Temmuz Ayında TÜFE Yüzde 61,78'e Geriledi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, temmuz ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,23 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 61,78 seviyesine geriledi. Konut ise artışın en yüksek olduğu ana grup oldu.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık 3,23 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 61,78 seviyesine geriledi.  Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 8,08 ile konut oldu.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin TÜFE verilerini duyurdu. TÜFE'deki değişim 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, en az artış gösteren ana grup yüzde 39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,50 ile eğitim oldu.

En yüksek artış konutta

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -2,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 8,08 ile konut oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 115 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 60,31, aylık yüzde 2,47 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 68,37 olarak gerçekleşti.

(SON)

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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