Temmuz Ayında Sanayi Üretimi Yüzde 7,4 Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında yıllık sanayi üretiminin yüzde 7,4 arttığını, aylık sanayi üretiminin yüzde 0,4 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2023 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre sanayi üretimi yüzde 7,4 arttı. Alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

Temmuz ayında bir önceki aya göre sanayi üretimi ise yüzde 0,4 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 10,5 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı.