Temmuz Ayında Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 5 Arttı, Aylık Yüzde 1,8 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5 artarken, aylık bazda yüzde 1,8 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı. İmalat sanayi ise yüzde 5,5 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Sanayi üretimi yıllık yüzde 5 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
