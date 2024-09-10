Temmuz Ayında Sanayi Üretimi Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında sanayi üretiminin aylık yüzde 0,4 arttığını, yıllık yüzde 3,9 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,2 arttı.

Temmuz ayı sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 0,4 arttı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 azaldı.