Temmuz Ayında İnek Sütü Toplama Miktarı Artış Gösterdi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında ticari süt işletmelerince 946 bin 158 ton inek sütü toplandı. Toplanan inek sütü miktarı Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Verilere göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 arttı, Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 3,2, ayran ve kefir üretimi yüzde 10,0, yoğurt üretimi yüzde 4,4, içme sütü üretimi yüzde 19,2, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 12,1 arttı. Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 2,0, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,0, yoğurt üretimi yüzde 3,9, içme sütü üretimi yüzde 8,4, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 10,6 arttı.

Bir önceki ay 935 bin 49 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı temmuz ayında yüzde 1,2 oranında artarak 946 bin 158 ton oldu. Bir önceki ay 124 bin 852 ton olan içme sütü üretimi temmuz ayında yüzde 1,9 oranında artarak 127 bin 164 ton olarak gerçekleşti.