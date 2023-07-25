Temmuz Ayında Hizmet, Perakende ve İnşaat Sektöründe Güven Endeksi Azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında güven endeksinin hizmet, perakende ve inşaat sektöründe azaldığını açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2023 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 azaldı. Temmuz ayında, hizmet sektörü güven endeksi 117,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi 114,7, inşaat sektörü güven endeksi ise 88,1 değerini aldı.