Temmuz Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Temmuz ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO'nun verilerine göre, sivri biber fiyatı yüzde 62,20 artarken, erik fiyatı yüzde 17,68 azaldı.

İTO'nu verilerine göre, Temmuz ayında fiyatı yüzde 62,20 artan sivri biber en çok pahalanan ürün oldu. En çok ucuzlayan ürün ise fiyatı yüzde 17,68 azalan erik oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 149'unun perakende fiyatı artarken, 5 ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Temmuz ayında sivri biber fiyatı yüzde 62,20 arttı

Temmuz ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 62,20 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler bazıları; ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 52,67 ile halı, ulaştırma harcamalarından yüzde 49,97 ile benzin, gıda harcamalarından yüzde 48,31 ile domates, kültür eğitim ve eğlence harcamalarından yüzde 45,06 ile yardımcı okul kitapları, yüzde 42,86 ile müze giriş ücreti ile konut harcamalarından yüzde 34,05 ile kapıcı ücreti oldu.

Temmuz ayında erik fiyatı yüzde 17,68 ucuzladı

2023 Temmuz ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan erik fiyatı yüzde 17,68 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 13,02 ile kiraz, yüzde 4,51 ile salatalık, yüzde 0,91 ile karpuz ve yüzde 0,25 ile kavun oldu. - İSTANBUL