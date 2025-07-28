Temmuz Ayında Enflasyon Beklentileri Açıklandı

Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 23,4 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 39,0 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,5 puan artarak yüzde 54,5 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre, Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 23,4 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 39,0 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,5 puan artarak yüzde 54,5 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak yüzde 26,6 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL