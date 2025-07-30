Temmuz Ayında Ekonomik Güven Endeksi Düştü

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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Temmuz ayında ekonomik güven endeksi 96,3'e gerileyerek Haziran ayındaki 96,7 değerinin altında kaldı. Tüketici güven endeksi de azalma gösterdi.

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 96,7 iken, Temmuz ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 96,3 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Haziran ayında 96,7 iken, Temmuz ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 96,3 değerini aldı. Bir önceki aya göre Temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 98,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 110,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 107,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 88,8 değerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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