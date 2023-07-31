Temmuz Ayında Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı

Türk-İş'in açıkladığı verilere göre, 4 kişilik bir ailenin temmuz ayında gıda harcaması tutarı 11 bin 658 TL olarak hesaplandı. Ayrıca, yoksulluk sınırı ise 37 bin 974 TL olarak belirlendi. Gıda ürünlerinde ise dana eti, tavuk ve balık fiyatları zamlandı.

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 4 kişilik ailenin temmuz ayında gıda harcaması tutarının (açlık sınırı), 11 bin 658 TL olarak hesaplandığını açıkladı.

Türk-İş, Temmuz 2023 dönemine ilişkin 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 11 bin 658 TL olarak hesaplandı. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 37 bin 974 TL oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 15 bin 123 TL'ye yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 12,38 oranında gerçekleşti.

Zeytinyağı yüzde 30, margarin yüzde 20 oranında zamlanırken, ayçiçek yağında sınırlı düzeyde fiyat artışı oldu. Tereyağı fiyatı ise sabit kaldı. Çay yüzde 10, siyah zeytin yüzde 12, salça yüzde 8, şeker yüzde 4 oranında zamlandı. Bal ile pekmez fiyatları sınırlı seviyede arttı. Yeşil zeytin, ıhlamur, reçel ve baharat fiyatları değişmezken tuz fiyatı yüzde 22 ile fiyatı en çok düşen ürün oldu.