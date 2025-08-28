Temmuz Ayı Dış Ticaret Verileri Açıklandı: İthalatta Ara Malları, İhracatta İmalat Sanayisi Öne Çıktı

Türkiye'nin temmuz ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 95,5, ithalatta ara mallarının payı yüzde 65,2 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle, Genel Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta temmuzda imalat sanayisinin payı yüzde 95,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde, ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta temmuzda ara mallarının payı yüzde 65,2, sermaye mallarının payı yüzde 17,2 ve tüketim mallarının payı yüzde 17 olarak hesaplandı.

İthalatta yılın yedi ayında ara mallarının payı yüzde 69, tüketim mallarının payı yüzde 16,4 ve sermaye mallarının payı yüzde 14,4 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Temmuzda ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı, 1 milyar 970 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 696 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 570 milyon dolarla ABD, 1 milyar 504 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 1 milyar 100 milyon dolarla İtalya izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,4'ünü oluşturdu.

Ocak-temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı, 12 milyar 880 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 9 milyar 856 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 407 milyon dolarla ABD, 7 milyar 754 milyon dolarla İtalya ve 6 milyar 602 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sine karşılık geldi.

Temmuzda ithalatta ise ilk sıra, Çin'in oldu. Çin'den yapılan ithalatın tutarı 4 milyar 638 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkeyi 3 milyar 561 milyon dolarla Rusya, 3 milyar 6 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 736 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 545 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 46,2'si olarak belirlendi.

Ocak-temmuz dönemindeki ithalatta da ilk sırada, 28 milyar 594 milyon dolarla Çin yer aldı. Bu ülkeyi 25 milyar 267 milyon dolarla Rusya, 17 milyar 647 milyon dolarla Almanya, 9 milyar 995 milyon dolarla ABD ve 9 milyar 529 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,9'u olarak hesaplandı.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, temmuzda bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 8,5 artarken, ithalat yüzde 5,8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 11,2, ithalat yüzde 5,4 yükseldi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Temmuzda bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,5 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,2 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-temmuz döneminde, ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4'ü, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,7'yi buldu.

Temmuzda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı, yüzde 83,6 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,7 olarak kaydedildi.

Ocak-temmuz döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,9, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı da yüzde 11,1 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre de temmuzda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,2 artarak 22 milyar 649 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 8,3 yükselişle 29 milyar 391 milyon dolara çıktı.

Temmuzda dış ticaret açığı yüzde 0,4 azalarak 6 milyar 771 milyon dolardan 6 milyar 741 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Temmuz 2024'te yüzde 75,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 77,1'e yükseldi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 artarak 141 milyar 981 milyon dolar, ithalat yüzde 7,4 yükselişle 198 milyar 159 milyon dolar olarak belirlendi.

Ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığı, yüzde 12,3 artarak 50 milyar 16 milyon dolardan 56 milyar 177 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak-Temmuz 2024 döneminde yüzde 72,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 71,7'ye geriledi.

(Bitti)