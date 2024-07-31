Temmuz Ayı Dış Ticaret Rakamları Kayseri'de Açıklanacak

Temmuz ayı dış ticaret rakamları Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımı ile Kayseri'de açıklanacak.

Temmuz ayı dış ticaret rakamları Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin (AKİB) sorumluluk bölgesindeki illerden Kayseri'de açıklanacak. Cuma günü Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenecek olan programa Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da katılacak. - KAYSERİ