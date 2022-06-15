Temiz enerjiye ilgi her geçen gün artıyor

Rüzgar, Güneş ve çöpün dahi elektriğe dönüştürüldüğü Sivas'ta üretim tüketimin yaklaşık beş katına çıktı.

Temiz enerjiye ilginin arttığı Sivas'ta su, rüzgar, güneş hatta çöpler dahi elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Sivas yıllık ortalama 5 milyar kilowatt saatlik elektrik üretimi ile tüketiminin beş katı enerji üretiyor.

Sivas Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Mustafa Doğan, Sivas'ta çöplerin dahi elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü belirtip, "İlimizde enerji üretiminde; sıfır atık ve çevresel materyallerden ve geri dönüşümden elde edilen enerjiye bakıldığında, ilimizde bir çok rüzgar enerjisi santralleri var. Kangal ile Gürün arasında 128 MW civarında üretim yapan büyük çapta santrallerimiz var. İlimizde üretilen enerji yaklaşık olarak 5 Milyar KWS'dir. Sivas tükettiği elektrik enerjisinden çok daha fazla elektrik üretmektedir. Bunun büyük bir kısmı da temiz enerjiden sağlanıyor. Bu yıl yine Kangal bölgemizde 50 MW gücünde yeni bir güneş enerjisi santrali kuruluyor. İlimizde güneş enerjisi santrallerine ilgi artmakta. Ayrıca ilimizden toplanan çöpler belediyemiz tarafından Seyfebeli bölgesinde elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Burada çöpten elde edilen enerji Zara ilçemizin tüketiminden fazlasını karşılayacak kapasitede. Çöplerimiz bile boşa gitmiyor. Biz atıklarımızı ne kadar dönüştürebilirsek o kadar malzemeden tasarruf sağlar bir o kadar da hayatımızı konforlu hale getirmiş oluruz. Yine çöplerden elde edilen gazların yakımı ile ısıtılacak sera projeleri var. Türkiye olarak yüzde 5 atıklarımızı geri dönüştürebiliyoruz. Hedefimiz yüzde 30'dur. Ülkemizde atıkların dönüşümü yüzde 30 oranında sağlanırsa milyarlarca dolar ülkemizin kasasında kalır" şeklinde konuştu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi