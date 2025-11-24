Telefonica, 5 Bin 319 Kişiyi İşten Çıkarmayı Teklif Etti

İspanya'nın yüzde 10'u devlet iştirakli çok uluslu telekomünikasyon şirketi Telefonica, 5 bin 319 kişiyi işten çıkarma teklifini sendikalara iletti.

Ekonomik zorluklardan ötürü İspanya'da yasal olarak toplu işten çıkarma mevzuatını (ERE) kullanma kararı alan Telefonica, sendikalarla yaptığı müzakerelerde, kendisine bağlı kurumlardan Telefonica de Espana'dan 3 bin 649, Telefonica Moviles'den 1124, Telefonica Soluciones'den 267 ve Movistar Plus'dan 279 olmak üzere toplamda 5 bin 319 kişiyi işten çıkarma teklifini sundu.

Telefonica, işçi çıkarmanın 56 yaşını dolduranları kapsayacak şekilde, 2026'dan itibaren kademeli olarak başlamasını istedi.

Müzakerelere katılan sendikalardan İşçiler Genel Birliği (UGT), işçi çıkarmanın gönüllülük ve erken emeklilik esasına dayanmasını, kalan çalışanlar için 2030'a kadar toplu iş sözleşmesi imzalanmasını talep etti.

"Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın da 16'ncı büyük telekomünikasyon şirketi" olarak bilinen Telefonica'nın İspanya genelinde yaklaşık 25 bin çalışanı bulunuyor.

Telefonica, 2025'in 9 ayında 1 milyar 80 milyon avro net zarar açıklamıştı.