Haberler

Telefonica, 5 Bin 319 Kişiyi İşten Çıkarmayı Teklif Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanyol telekomünikasyon şirketi Telefonica, ekonomik zorluklar nedeniyle toplam 5 bin 319 kişiyi işten çıkarma teklifini sendikalara sundu. İşçi çıkarma işlemlerinin 2026'dan itibaren kademeli olarak yapılması planlanıyor.

İspanya'nın yüzde 10'u devlet iştirakli çok uluslu telekomünikasyon şirketi Telefonica, 5 bin 319 kişiyi işten çıkarma teklifini sendikalara iletti.

Ekonomik zorluklardan ötürü İspanya'da yasal olarak toplu işten çıkarma mevzuatını (ERE) kullanma kararı alan Telefonica, sendikalarla yaptığı müzakerelerde, kendisine bağlı kurumlardan Telefonica de Espana'dan 3 bin 649, Telefonica Moviles'den 1124, Telefonica Soluciones'den 267 ve Movistar Plus'dan 279 olmak üzere toplamda 5 bin 319 kişiyi işten çıkarma teklifini sundu.

Telefonica, işçi çıkarmanın 56 yaşını dolduranları kapsayacak şekilde, 2026'dan itibaren kademeli olarak başlamasını istedi.

Müzakerelere katılan sendikalardan İşçiler Genel Birliği (UGT), işçi çıkarmanın gönüllülük ve erken emeklilik esasına dayanmasını, kalan çalışanlar için 2030'a kadar toplu iş sözleşmesi imzalanmasını talep etti.

"Avrupa'nın 4'üncü, dünyanın da 16'ncı büyük telekomünikasyon şirketi" olarak bilinen Telefonica'nın İspanya genelinde yaklaşık 25 bin çalışanı bulunuyor.

Telefonica, 2025'in 9 ayında 1 milyar 80 milyon avro net zarar açıklamıştı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Ekonomi
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından ilk açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Galatasaray'a 200 milyon liranın üzerinde dev gelir

Galatasaray'a dev gelir! Çuvalla parayı kasaya koydular
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan'ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi

Karan'ın ölümünde de oklar aynı yeri işaret ediyor
Nihat Kahveci çıldırdı: Başkan bunu buradan yolla

Dün akşam çıldırdı: Bunu buradan yolla
Zehirlenme vakaları patladı! Bir kötü haber de Tekirdağ'dan

Vakalar patladı! Bir kötü haber de Tekirdağ'dan geldi
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar

Bir şehir ayakta! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.