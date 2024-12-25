Tekstilciler ihracatta hedef büyüttü

Türk tekstil sektörünün merkezlerinden Giyimkent, ihracat hedeflerini büyüterek dünya pazarlarında Türk tekstilinin gücünü artırmayı amaçlıyor. Tekstil merkezinin ihracat hedefi 1 buçuk milyar dolar.

Türkiye'nin önde gelen tekstil merkezlerinden Giyimkent, hem ihracatta hem de iç pazarda sektörü desteklemeye devam ediyor. Enerji ve işçi maliyetlerinin son dönemde yükselmiş olması nedeniyle sektörde daralma yaşansa da sektör temsilcileri, 2025 yılında sektörün eski günlerine döneceğini belirtiyor. Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli, sektördeki zorluklara rağmen 2025'te eski günlere dönüleceğini ve global markaların çıkarılmasının önemini vurguladı. Cevizli, gençlerin sektöre ilgisizliğini ve Suriyeli işçilerin dönüşünün oluşturacağı işgücü açığını da gelecekteki tehlikeler arasında gösterdi.

"İhracat hedefi 1 buçuk milyar dolar"

Muzaffer Cevizli, Türk tekstil sektörünün güncel durumu hedefleri ve tekstil merkezinin sektöre katkısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekstil sektörünün emek yoğun bir sektör olduğunu belirten Cevizli 1 buçuk milyon kişiye istihdam sağlandığına dikkat çekti. Tekstil ihracatında 2024 yılında yüzde 10'a yakın bir daralma yaşandığını söyleyen Cevizli, tekstil merkezinin genel ihracata katkısına ilişkin de bilgi verdi. Cevizli, "Giyimkent firmalarının yıllık ihracatı 750 milyon dolar. Bu firmaların ihracat hedefi ise önümüzdeki yıllarda 1 buçuk milyar dolar" dedi.

"2025 yılında tekstil sektörü eski günlerine dönecektir"

Sektörün ihracata katkısının da yüksek olduğunu belirten Cevizli, "Tekstil sektöründe 2021 ve 2022 yılında 19,2 milyar dolardı. 2023 ve 2024'te sektörde daralma yaşandı. Bu daralma Türkiye'de işgücü maliyetlerinin yüksek olması, enerji fiyatlarının artması, kargo ücretlerinin artması nedeniyle yaşandı. 2023-2024 yılı ihracat rakamlarına baktığımızda otomotiv sektörü 35 milyar dolar ile birinci sırada. Kimyevi madde sektörü 30 milyar dolar civarında ihracat ile ikinci sırada yer alıyor. Tekstil de iki veya üçüncü sırada yer alıyordu. Bu sene tekstil sektörünün ihracatta yine üç veya dördüncü sırada yer almasını bekliyoruz. 2025 yılında da tekstil sektörü eski günlerine dönecektir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye global markalar ortaya çıkarmalı"

Enerji ve işçilik maliyetlerinin Türkiye'de yükselmesi nedeniyle Mısır gibi ülkelerde üretim tesisi açan firmalar olduğunu da aktaran Cevizli, "Buradan Mısır'a üretim için giden bir-iki firmamız var. Mısır iş gücü ve enerji maliyetlerinin düşük olması nedeniyle tercih ediliyor. Orada üretim yapan firmaların kısa vadede buradaki kaliteyi yakalaması mümkün görünmüyor. Mısır bu konuda çok büyük teşvikler veriyor. Türkiye rekabet için global firmalar ortaya çıkarmalı. Yurt dışında da üretim yapılabilir ama üretilen ürünün ihracatının Türkiye üzerinden yapılması gibi üçüncü bir yol izlenebilir. Üretim tesislerinin Mısır'a kayması nedeniyle ülkemizde istihdamda azalış görülebilir ama çok ciddi bir istihdam kaybı olmayacaktır" diye konuştu.

"Yurt dışı alım heyetlerini firmalarımızla buluşturuyoruz"

Giyimkent'teki firmalara üretimin artırılması ve yeni pazarlara açılması gibi konularda destek verdiklerini anlatan Cevizli, "Yurt dışından alım heyetlerini buraya getirip firmalarla buluşturuyoruz. Burada hem üyelerimize bilgilendirme toplantıları yapıyoruz hem de firmalarımızın yeni ticaret kanalında çok daha iyi bir şekilde satış yapmalarını, üretimlerini artırmalarını, satışlarını artırmaları noktasına onlara da teknik destek veriyoruz. Fuarlarda stant vererek firmalarımıza destek oluyoruz" dedi.

Tekstil sektöründe gelecekteki tehlike 'işçi sorunu'

Tekstil sektöründe çalışacak işçi bulma konusunda zorluk yaşandığını da belirten Cevizli, "Bizim gençlerimiz tekstil sektöründe çalışmak istemiyorlar. Ne ara eleman olmak istiyorlar ne de makineci olmak istiyorlar. Genel olarak beyaz yakalı olmak istiyorlar. Sektörümüz için ilerideki en büyük tehlikelerden biri de bu. Bunun tehlikeyi önlemek için de bir an önce meslek liselerinde eğitimler verilmesi, alanlar açılması gerekiyor. Eğitimle beraber bu kanala yerel iş gücünü yönlendirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Suriyelilerin dönüşü tekstil sektörünü olumsuz etkileyecektir"

Suriyeli işçiler ile ilgili de açıklama yapan Cevizli, "Suriye'den gelen mülteciler, can ve mal güvenlikleri için geldiler. Bizim gençlerimizin çalışmak istemediği sektörlerde çalışmaya başladılar. En alt sektörlerde iş bulabildiler. Bunların bir kısmı ülkelerine geri dönecektir. Bu dönüşle beraber tekstil, mobilya ve inşaat sektörlerinde eleman bulmak daha da zorlaşacaktır. Tekstilde 1 buçuk milyon istihdamın yaklaşık yüzde 10'u Suriyeli göçmenler. Suriyelilerin dönüşü şu an yavaş seyrediyor, gelecekte bu sayı yükseldiğinde tekstil sektörü olumsuz etkilenecektir" diye konuştu. - İSTANBUL