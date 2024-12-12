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Tekstilci Harun Kuzan: Yabancı Çalışanlar Olmadan Sektör Bitme Noktasında

Tekstilci Harun Kuzan: Yabancı Çalışanlar Olmadan Sektör Bitme Noktasında
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Suriye'deki Esad rejiminin çökmesinin ardından İstanbul'daki bazı Suriyeli tekstil işçileri memleketlerine döndü. Tekstilci Harun Kuzan, videoya yansıyan sorunların sektör için büyük tehdit oluşturduğunu belirtti ve yabancı çalışanların kalmasını talep etti.

Suriye'de Esad rejiminin çökmesinin ardından İstanbul'da bulunan bazı Suriyeliler memleketlerine dönmeye başladı. Tekstilciler ise bu duruma yakındı. Sosyal medya üzerinden video paylaşan Tekstilci Harun Kuzan, yanında çalıştırdığı 5 Suriyelinin işten ayrıldığını belirterek, tekstil sektörünün bitmemesi için yabancı çalışanların Türkiye'de çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Suriye'de Esad rejimi çöktü, İstanbul'da tekstil atölyelerinde çalışan bazı Suriyeliler memleketlerine dönmeye başladı. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden video paylaşan tekstilci Harun Kuzan, paylaştığı video milyonlarca kez izlendi. Kuzan, videoda tekstil atölyesinde çalıştırdığı Suriyelerin işten ayrılmasına yakınarak, atölyelerde işlerin yetişmemeye başladığını söyledi. Çektiği video ile sesini duyurmaya çalışan Kuzan, "Bu videonun bu kadar izleneceğini düşünmüyordum. Sektör bitme noktasına geldi. Tekstil sektörünün bitmemesi adına Suriyeli ve yabancı çalışanların gitmesini istemiyoruz. Bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim" dedi.

"İstanbul'daki tekstil atölyelerinin çoğu yabancı çalışanlar sayesine ayakta duruyor"

Sosyal medya üzerinden kendi tekstil atölyesinde çalışan Suriyeli vatandaşların işten ayrılması ile ilgili video paylaşan Tekstilci Harun Kuzan, "Videoda Suriyelilerin gitmesini istiyordunuz işte gittiler atölye boş kaldı işler aksadı dedim. Bunun üzerinde video milyonlarca kişiye ulaştı. Videoyu paylaşmamdaki amaç tekstil atölyelerin yabancı çalışanlar sayesinde ayakta durmasından kaynaklıydı. Benim yanımda yaklaşık 6 tane Suriyeli çalışan vardı. Bunlardan 5'i savaşın bitmesinin ardından memleketlerini döndüler. Bir tanesi ise çalışmaya devam ediyor. Türkler artık tekstil atölyelerinde çalışmak istemiyor. İstanbul'daki tekstil atölyelerinin çoğu yabancı çalışanlar sayesine ayakta duruyor. Elimdeki işlerin geçen hafta bitmesi gerekiyordu daha 15 gün oldu hala bitmedi. Yabancı çalışanların gitmesini tekstil sektörü bitmesin diye kimse istemiyor. Bunu ben de istemiyorum. Tekstil sektörünü ayakta tutmamız lazım. Yabancı çalışanlara da Türk çalışanlara verdiğimiz maaşı veriyoruz. Ucuza çalıştırmıyoruz. 45 bin TL maaş veriyoruz. Bu videonun bu kadar izleneceğini çok düşünmüyordum. Sektör bitmesin diye bu tarz videolar çekmeye artık devam edeceğim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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