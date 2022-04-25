Tekstil ve hammaddeleri sektöründe Gaziantep'in yıldızı parıldıyor

GAZİANTEP (DHA) - Tekstil ve hammaddeleri sektörü, yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 650 milyon dolarlık ihracata imza attı. Yeni tesis kurulumu, makine parkuru ve kapasite artırmaya yönelik yatırımların yanı sıra, maliyet avantajı sağlayan teknoloji ve enerji yatırımları da Türkiye'nin dünya tedarik zincirindeki konumunu sağlamlaştırdı. Yatırımlarla maliyet tasarrufu elde eden şirketler, sektörü bu seneki 15 milyar dolar ihracat hedefine ulaştırmaya hazırlanıyor. İstanbul mart ayında 346 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korurken, onu 172 milyon dolarla Gaziantep izledi.

Pandemide dünya tedarik zincirinde yaşanan kırılma tekstil sektörüne dinamizm getirdi. Tekstilde tedarik güvenliği ve çeşitliliği arayan ülkeler, yönünü Türkiye'ye çevirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, tekstil ve hammaddeleri sektörünün mart ayındaki ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artışla 953 milyon dolara ulaştı. Sektör ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13'ü aşan artışla 2 milyar 650 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

TEKNOLOJİ VE ENERJİ YATIRIMLARI İHRACATI ARTIRDI

Tekstil ve hammaddeleri sektörünün pandemiyi fırsata dönüştürdüğünü belirten Akınal Tekstil Kurucusu Cevdet Akınal, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Pandeminin en sarsıcı etkilerinin hissedildiği 2021'de %33'ü aşan artışla 13 milyar dolar sınırına dayanan ihracatımız, sektörümüzün Ar-Ge ve inovasyon gücünün bir göstergesini oluşturuyor. Avrupa'nın 2. tedarikçisi konumumuzla AB ülkeleri ve en büyük hedef pazarlarımız arasında yer alan Amerika'da faaliyetlerimizi genişlettik. Amerika'ya ihracatımız 1 milyar dolar sınırına dayandı. Sektörde faaliyet gösteren şirketler yeni yatırımlarıyla Türkiye'nin dünya tedarik zincirindeki konumunu yükseltiyor. Yeni tesis, makine parkuru, kapasite artırmaya yönelik yatırımların yanı sıra maliyet avantajı sağlayan teknoloji ve enerji yatırımları da sektörün ihracatını tetikledi. Bu tür yatırımlarla bu seneki 15 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmamız kaçınılmaz."

GÜNEŞ ENERJİSİYLE FAALİYETLERİNE VERİMLİLİK GETİRDİ

Türkiye'nin ihracat şampiyonu illeri arasında 5. olan Gaziantep'te, ihracat hacmi yüksek ürünlerin ilk sırasında tekstil ve hammaddelerinin yer aldığını kaydeden Cevdet Akınal, "En büyük ihracat pazarlarımız Irak, ABD, Suriye, İtalya, İngiltere, Almanya, Libya, İsrail, Cibuti ve İran. Gaziantep'in en köklü kuruluşlarından biri olarak üretim, Ar-Ge ve inovasyon gücümüzle ilimizin ihracatını yukarılara taşıyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bölgemize örnek teşkil ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki üretim tesislerine güneş enerjisi kazandıran, Avrupa ve Asya başta olmak üzere 300 Megawatt'ın üzerinde güneş enerji santrali kurulumu yapmış olan OzEnergy ile tesisimizde güneş enerjisi sistemi kurulumu gerçekleştirdik. Böylece üretim maliyetlerimizde tasarruf elde ederek faaliyetlerimize verimlilik getirdik. Bu tasarrufla bölgemizde de örnek bir rol üstlendik. Sağladığımız maliyet avantajıyla bu sene faaliyetlerimizi daha da hızlandıracağız" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi