Tekstil Sektörü İhracatta Kayıp Yaşıyor

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Biz 20 milyar dolar ihracatla bu ülkeye para getiren bir sektörüz. Bunu gururla söylüyoruz. Gerçekten bu ülkenin yerli ve milli bir sektörüyüz" dedi.

Öz İplik İş Sendikası tarafından bu yıl 8'ncisi düzenlenen '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Geleneksel Yemeği', basın mensuplarının katılımı ile gerçekleşti. Programda bir konuşma yapan Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden tekstil sektörünün de olumsuz etkilendiğini belirterek, çok sayıda tekstil emekçisinin yaşamını yitirdiğini ve birçok işletmenin zarar gördüğünü dile getirdi. Ay, deprem sonrasında tekstil sektörünün ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiğini ifade ederek, "Tekstil sektöründe ihracat gerilemesi var. Tekstil sektörüne baktığımız zaman geçen yıla göre ihracatta yüzde 7,4 bir kayıp var. Biz 20 milyar dolar ihracatla bu ülkeye para getiren bir sektörüz. Bunu gururla söylüyoruz. Gerçekten bu ülkenin yerli ve milli bir sektörüyüz. Montaj değiliz. Pamuktan tutun taşımaya, nakliyeye, son nihai ürüne kadar yerli ve milli bir üretim içerisindeyiz. Bir yerden bir şey alıp satmıyoruz. Ona katma değer katarak satıyoruz. 1,5 milyona yakın kişinin direkt çalıştığı bir sektörüz. İstihdama inanılmaz katkılar veriyoruz" diye konuştu.

"Bizim hızlıca markalaşmamız gerekiyor"

Sektörün dolaylı olarak da 4 milyon kişiye istihdam sağladığını belirten Ay, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kadar büyük bir sektör maalesef yavaş yavaş bir darboğaza giriyor. Bunun birçok nedeni var. Konfeksiyon sektöründe fason üretim yapmanın sancılarını bugün üretimin azaldığı noktada yaşamaya başladık. Çünkü önceden markalar siparişlerini daha ucuz ve uygun yerlere taşıyordu ama bugün markalar yavaş yavaş bu ülkeden gidiyor. Biz markalaşmadığımız için bizim bu markaları ülkemizde tutmamız gerekiyor. Çünkü biz markalaşmadık. Ana temel konumuz markalaşmaydı. Markalaşmamız gerekiyor. Çünkü bugün markalar daha ucuz ülkeye üretim yaptırmaya başladılar. Ama bizim ana bir markamız olsaydı ya da bizde olsaydı o markalar, biz bugün bu kararı verecektik ve bu sıkıntıları çekmeyecektik. Ama hala çok geç kalmış değiliz. Buradan sizlere tekrar sesleniyorum. Bizim hızlıca markalaşmamız gerekir. Çünkü biz çok nitelikli işler yapıyoruz tekstilde, kendi sektörümüzde. Biz kaliteli ürünler yapıyoruz. Biz teknik tekstil yapıyoruz. Türkiye tekstil işçisi çok kalifiye bir işçi. Bir ürünü zamanında kaliteli bir şekilde yapıp yetiştirebiliyoruz. Ama bunu marka desteğiyle desteklemiyorsanız belli bir süre sonra diğer ülkelerde de işçiler o kalifikasyona ulaştıklarında artık sizin rakibiniz belli bir süre sonra eğer ki daha ucuz iş gücü varsa artık sizden o markalar ve ürünler gitmeye başlıyor. Türkiye maalesef şu an bu durumda."

Öz İplik İş Genel Merkezindeki programa Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay'ın yanı sıra Öz İplik İş Genel Başkan Yardımcıları Muzaffer Birdoğan, İbrahim Yıldız, Engin Doğan, Samet Ceylan ve birçok basın mensubu katıldı. - ANKARA