Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği, ABD pazarındaki payını artırmak için çalışıyor

Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği (TİHCAD) Başkanı Ergin Aydın, sektörün, ABD pazarındaki aldığı payı artırmak için çalıştıklarını söyledi.

İzmir'deki TİHCAD Ege Şubesi'nin açılışı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aydın, derneklerini İstanbul'da 3 yıl önce kurduklarını, ilk şubelerinin açılışını İzmir'de yaptıklarını belirtti.

Aydın, dernek olarak birçok alanda çalışma yürüttüklerini, gençler için "Z kuşağı komitesi" kurduklarını ifade ederek, "Gençleri dinlemek, gençlerin aslında neler yapmak istediğini anlamak lazım. Onun dışında uluslararası ilişkiler komitemiz var. Yurt dışı bağlantılarla baktığınızda 700 markayı barındıran Almanya'nın en güçlü kurumu Alman Tekstil ve Markalar Birliği ile protokolümüz var. Onlarla ortak projeler ve paneller yapıyoruz." diye konuştu.

Tekstil sektörünün ABD'de pazarındaki payını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Aydın, şunları aktardı:

"Bizlerin dernek olarak ticari faaliyet yapma hakkımız yok. Bir yönetim kurulu üyemiz Los Angeles'a taşınmaya karar verdi. Şirket kurdu. Bazı üyelerimizden numuneler istedik, showroomu doldurduk. Orası derneğimizin ABD şubesi olacak. Dün itibarıyla resmi açılışı yaptık, ülkemize bir gelir kazandıracağız. ABD'ye Türkiye'den 1 milyar dolar civarında ihracat yapılıyor. Bu miktarı bana göre çok kısa sürede 3-5 milyar dolara gelebilecek potansiyele sahibiz."

Aydın, derneklerinin Ege Bölgesi'nde kurulmasının hem kendilerini hem de sektörü çok heyecanlandırdığını dile getirdi.

İzmir'in belli niteliklerde güçlü bir kent olduğunu vurgulayan Aydın, "Özellikle gelinlik ve abiyede inanılmaz bir güç. Ülkenin abiye ve gelinliğinin yüzde 70'i buradan çıkıyor. Ama ihracat tarafında o kadar güçlü olmadığını gördük. Biz de ihracat tarafında tecrübeli ve güçlü olduğumuz için bu gücü birleştirip onları yurt dışına açmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Derneğin Ege Şubesi Başkanı Aysun Adsoy Yıldız da tüm sektör temsilcileri derneklerine üye olmayı davet etti.