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Tekstil boyahanelerinde ezber değişti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Tekstil boyahanelerinde ezber değişti

Tekstil üretim zincirinde kadın çalışanlar, erkek istihdamının düşünüldüğü görevlerde onları aratmadı.

Tekstil üretim zincirinde kadın çalışanlar, erkek istihdamının düşünüldüğü görevlerde onları aratmadı.

Yetişmiş usta ve erkek işçi istihdamı gerekliliği düşünülen iş ilanları kadınlar tarafından değiştirildi. Kumaş boyahanelerinde RAM ve JET makinelerinde de süregelen bu ezber değişti. Yeni nesil RAM ve JETlerin başında usta ve yetenekli kadın çalışanlar, erkeklerin yerini almaya başladı.

OTTOMAN Boya Apre İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş ilanları ile başlattığı bu süreci bünyesinde ilk uygulayan şirket olarak dikkat çekerken, kadın RAM ve JET ustaları "Erkekler çalışmak için başka departman arasın" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

işçi, Ekonomi, Haberler

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