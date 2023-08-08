Teknosa, yılın ilk 6 ayında yüzde 131 büyüdü

Teknosa, yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre yüzde 131 büyüyerek, yaklaşık 14,5 milyar TL ciroya ve 299 milyon TL net kara ulaştı. Şirket, e-ticarette de brüt işlem hacmini 3 katından fazla artırarak, 2,8 milyar TL'nin üzerine taşıdı.

Teknosa, yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre yüzde 131 büyüyerek, yaklaşık 14,5 milyar TL ciroya ve 299 milyon TL net kara ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de sektörünün ilk teknoloji odaklı pazaryeri iş modeliyle müşterilerine en iyi deneyimi sunmaya odaklanan Teknosa, e-ticarette de brüt işlem hacmini (GMV) 3 katından fazla artırarak, 2,8 milyar TL'nin üzerine taşıdı.

2023 yılının ilk 6 ayında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) tutarını da cirodaki büyümenin yanı sıra maliyet optimizasyonu ve kontrollü gider yönetimi sayesinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 113 artıran Teknosa, 1,2 milyar TL'ye ulaştırdı ve yılın ikinci çeyreğinde de ilk çeyrekteki başarılı performansını artırarak sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, müşterilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyimle karşılamak için hem dijital kanallarda hem mağazalarda pek çok yatırımı hayata geçirdiklerini belirtti.

Sezgin, şunları kaydetti:

"Çoklu kanalda ve benzersiz müşteri deneyimi konusunda hayata geçirdiğimiz uygulamalarla yılın ilk 6 ayında yüzde 131 büyüyerek, yaklaşık 14,5 milyar TL ciroya ulaştık. İstikrarlı bilanço yönetimimiz ile güçlü finansal yapımızı koruduk. Bu başarıda emeği geçen tüm Teknosa ekiplerini yürekten kutluyorum. Sürdürülebilir güçlü büyüme hedefimiz doğrultusunda dijital kanallarımızla birlikte mağaza yatırımlarımızda da hız kesmedik. İlk 6 ayda 5 yeni mağaza açtık, 6 mağazamızı da yeniledik. Müşterilerimizle 2 yıl önce buluşturduğumuz sadakat programımız TeknoClub 2,3 milyon üyeyi aşarken, Teknosacell abone sayımız 440 bine ulaştı. Yeni teknolojilere erişilebilir fiyatlarla ulaşmak isteyen teknolojiseverlere zengin bir yelpazede kaliteli ürün çeşitliliği ile sunduğumuz ve 2015 yılında kurulan özel markamız Preo'da 10 milyon ürünü müşterilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık."

"Ürün gamımızı akıllı çocuk saati, büyük inç TV gibi yeni ürünlerle zenginleştirmeye devam ettik. Türkiye'nin elektronik ürünlerdeki en büyük servis ekosistemini oluşturma yolunda hayata geçirdiğimiz Tekno Hizmet kapsamında katma değerli yeni paketlerin satışına başladık. İklimlendirme sektöründeki öncü markamız İklimsa ile Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) alanında yürüttüğümüz faaliyetlerde güçlü iş birlikleri geliştirerek önemli proje anlaşmalarına imza attık." diyen Sezgin sözlerini şöyle tamamladı:

" 16 yıldır sürdürdüğümüz Kadın için Teknoloji projemizde yeni dönem eğitimlerine ilk günkü heyecanla başladık. Yıl boyunca 4 bin kadına eğitim vermeyi planladığımız projemizi, deprem bölgesinde yüz yüze eğitimleri de kapsayacak şekilde genişlettik. Şirketimizdeki fijital dönüşümü, benzersiz müşteri deneyimi uygulamalarımızı, satış sonrası hizmetlerimizi ve işinin ehli uzman ekiplerimizi yeni imaj kampanyamızda anlatarak, Teknoloji Teknosa'da Güzel dedik. Yılın Teknoloji Perakende Şirketi ödülünden Sektörünün En İtibarlı Markası ödülü de dahil 15'i aşkın ödül kazandık. Ödüllerle taçlanan yeniliklerimizi sürdürmeye ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz."