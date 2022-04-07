Teknosa ve Enerjisa, Adana'da temiz enerji üretimi başladı

ADANA (İHA) - Adana'da Enerjisa, Teknosa iş birliğiyle Adana Sabancı İş Merkezi çatısına kurulan güneş panelleriyle enerji üretimi başladı.

Türkiye'nin lider elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji ile Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, çevreye saygılı bir yaklaşımla yeni bir iş birliğine imza attı. Doğa dostu ürünlerle müşterilerinin enerji tüketiminde tasarruf sağlayarak yenilenebilir enerji kullanımını artıran yenilikçi çözümler sunan Enerjisa Enerji'nin Güneş Enerjisi Santrali uygulaması, Türkiye'nin öncü teknoloji perakendecisi Teknosa'nın mağazasının da bulunduğu Sabancı İş Merkezi'nde hayata geçti.

Enerji Performans Modeli ile kurulan güneş enerjisi santrali sayesinde Teknosa kendi elektriğini kendi üreterek enerji tasarrufu konusunda sektörüne rol model olacak. Adana Sabancı İş Merkezi'nin çatısına kurulan 320 adet panelin, yılda yaklaşık 58 hanenin tüketimine eşdeğer olarak yıllık 174 bin 931 kilovat elektrik üretimi yapması planlanıyor. Proje sayesinde 94 ton karbondioksit salımı engellenmiş olacak.

Enerji Performans Modeli çerçevesinde, yatırım finansmanı Enerjisa Enerji tarafından karşılanan santralin bakım ve işletmesi de sözleşme süresi boyunca yine Enerjisa Enerji tarafından yürütülecek.

Teknosa ile hayata geçirdikleri projeyle ilgili konuşan Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, "Bugün sürdürülebilir bir dünya için enerji en kritik sektörlerin başında geliyor ve enerji dünyası yenilikçi ve çevreci çözümlerle şekilleniyor. Enerjisa olarak biz de bu dönüşüme öncülük etme vizyonumuzla İşimin Enerjisi çatısı altında yenilikçi ürünlerle hayata geçirdiğimiz tüm projelerde enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması ve sürdürülebilirlik kavramlarını kendimize rehber edindik. Yaptığımız başlıca uygulamalara bakarsak, öncelikle ana sorumluluğumuzu sürdürülebilir ürün ve hizmetlerle işimizi büyütürken, daha akıllı ve yeşil bir gelecek hedefine katkıda bulunmak olarak görüyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimizin yatırım maliyetini hafifleterek, enerji verimliliği yatırımlarından da tasarruf etmelerine olanak sağlıyoruz. Teknosa ile geçtiğimiz sene LED dönüşüm projeleri ile başlattığımız iş birliğimizi Güneş Enerji Santrali (GES) ile bir adım öteye taşımaktan ayrıca çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

"Çalışanlarımız, paydaşlarımız ve toplum için değer oluşturmayı sürdüreceğiz

Teknosa CEO'su Sitare Sezgin de sürdürülebilirlik konusunda Sabancı Topluluğu'nun öncü ve örnek olma misyonuna uygun olarak sektörde öncü adımlar attıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Amaç odaklı bir şirket olarak yol haritamızda sürdürülebilirliği temel alıyoruz. İşlerimizi, yatırımlarımızı çevreye ve topluma katkı açısından değerlendiriyoruz. Çevre alanında doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomiye katkı konularına odaklanıyoruz. Emisyonlarımızın yaklaşık yüzde 80'i elektrik tüketimi kaynaklı olduğu için öncelikle elektrik tüketimimizi azaltmaya ve yeşil enerji kullanımına öncelik veriyoruz. Bu bağlamda yeşil enerji kullanım miktarımızı artırmak adına Enerjisa iş birliğiyle Adana Sabancı İş Merkezi'ndeki güneş enerjisi ile elektrik üretimini hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz. Bu projemizin yanı sıra, yine Enerjisa ile iş birliğimiz çerçevesinde Enerjisa abonesi olan mağazalarımız dahil 80 yerleşkemizde elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan temin edeceğiz. Bu adımla da 2022 enerji tüketim tahminlerine göre toplam tüketimimizin %38'ini yenilenebilir kaynaklardan elde edeceğiz. Çalışanlarımız, paydaşlarımız, toplum için daha fazla değer yaratmayı sürdüreceğiz." - ADANA