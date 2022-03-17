Teknosa, pazar yeri ile e-ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor

Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, pazar yeri ile e-ticaret hacimlerini 3 yıl içinde 5 katına çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Timur, düzenlediği basın toplantısında, dijitalleşme, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirliği Teknosa'nın güçlü büyümesi için ana stratejik odaklar olarak gördüklerini söyledi.

Timur, "Dijital dönüşümümüzle online yetkinliklerimizi artırmayı, mağazalarımızla birlikte dijital deneyim sunmayı ve böylelikle hem müşteri deneyimini hem de tüm operasyonlarımızı akıllı, verimli hale getirmeyi odağımıza alıyoruz. Müşteri deneyiminde bizi farklılaştıran, Türkiye'nin elektronik ürünlerdeki en büyük servis ekosistemini oluşturmak için gereken tüm adımları kararlılıkla atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl sektörde bir ilki gerçekleştirerek dönüşüm yolculuklarında önemli kilometre taşlarından biri olan pazar yeri iş modelini müşterileriyle buluşturduklarını bildiren Timur, "Teknosa pazar yeri modelini, uzmanlığımıza paralel olarak tüketicilerimizin tüm teknolojik ihtiyaçlarına en kapsamlı şekilde cevap verecek biçimde tasarladık. Pazar yerimiz sürekli gelişecek, teknoloji ekosisteminde sunduğumuz ürün ve hizmetler de hızlı şekilde çeşitlenmeye devam edecek." diye konuştu.

Timur, yeni iş modeli ve müşteri odaklı atılımlarının, şirketin değişen müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı ve en iyi şekilde yanıt vermesini sağlarken, çoklu kanal stratejisinde büyüme katalizörü olacağını vurguladı.

Pazar yeri ile e-ticaret hacimlerini 3 yıl içinde 5 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirten Timur, "Bu yıl öncü girişimlerle güçlü bir büyüme hikayesi oluşturmak amacıyla 169 milyon TL'lik yatırım planımız var. Yatırımlarımızda sürdürülebilirlik kriterlerini merkeze koymaya, ülkemiz ve paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmaya devam edeceğiz." dedi.

Dijitalleşme, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirliğin ana stratejik odak alanlarını oluşturduğunu ifade eden Timur, bugün Teknosa'nın sisteminde 18 milyonu aşkın müşterisi olduğunu söyledi.

"Mağazaları olan pazar yeri iş modelimizle fark oluşturacağız"

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de müşterilerin teknolojiye dair ihtiyacı olan tüm ürün ve hizmetleri bütünsel bir deneyimle sunacak yapılanmayı oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2 bin 300'ü aşkın çalışanımız, 69 ilde 200'e yakın mağazamız, teknosa.com ve mobil platformlarımızla müşterilerimize alışveriş deneyimi yaşatmak istiyoruz. Bu çerçevede müşteri odaklı dijital dönüşüm hamlelerimizi hızlandırıyoruz. Şirketimizin dijital dönüşümünde önemli yeri olan, The Boston Consulting Group (BCG) ile birlikte çalışarak tasarladığımız ve hayata geçirdiğimiz pazar yeri modeli ile teknoloji ekosistemindeki tüm ürün ve hizmetleri bütünsel bir deneyim ve Teknosa güvencesiyle müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Ürün çeşitliliğimizi şimdiden 10 kat artırdık. Hobi-eğlence ürünleri, anne-bebek ürünleri, spor & outdoor ürünleri, eğitim teknolojileri ve mobilya gibi farklı ürün gruplarında yepyeni ürünleri de müşterilerimize sunmaya başladık. Bu senenin sonuna kadar teknosa.com'daki ürün sayımızı 20 katına çıkarmış olacağız. 3 yıl sonunda teknosa.com'da müşterilerimize sunduğumuz ürün çeşitliliğini en az 400 bine ulaştırmayı planlıyoruz.

Bizim diğer pazar yerlerine göre önemli farklarımızdan biri yaygın mağaza ağına sahip olmamız. Mağazaları olan pazar yeri iş modelimizle fark oluşturacağız. Önümüzdeki süreçte pazar yeri operasyonları ile mağaza operasyonlarımızı evlendirerek pazar yerini de kapsayan kesintisiz çoklu kanal deneyimi sunacağız. Sadece dijital kanallarımızın trafiğini 3 yılda en az 2 kat artırmayı ve 1 milyon yeni müşteri kazanmayı planlıyoruz. Müşteri deneyiminde çıtayı yükseltmek için sunduğumuz servis kapsamıyla da sektörden ayrışıyoruz. Şu anda Teknosa'dan alınsın ya da alınmasın, teknoloji ürünlerine hem garanti içi hem garanti dışı bakım-onarım hizmeti sunarak sektörden farklılaşıyoruz. Kısa vadede Tekno Hizmet çatısı altında çeşitlendireceğimiz servislerimizi dijital kanallarımıza taşıyıp, tek tıkla servis dönemini başlatacağız. 18 milyondan fazla müşterimizin davranışlarına, beklentilerine göre kanallarımızı, servislerimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştirmeyi sürdüreceğiz."