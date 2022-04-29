Teknosa, 2022 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Teknoloji odaklı pazaryerini şubat ayında hayata geçiren Teknosa, 2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı Şirket, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 95 büyüme sergiledi ve 2,8 milyar TL ciroya ulaştı. ve çoklu kanal stratejisinin odağına koyduğu e-ticarette de cirosunu 272,8 milyon TL'ye taşıdı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 büyümeyle 2,8 milyar TL ciroya ulaştı ve 58 milyon TL net kar elde etti. Teknosa, pazaryeri yetkinlikleriyle güçlendirmeye başladığı e-ticaret cirosunu da ilk çeyrekte yüzde 35 seviyesinde bir büyüme ile 272,8 milyon TL'ye çıkardı.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLARLA DEĞER YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şirketin ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, Yeni Neslin Teknosa'sı vizyonuyla sürdürülen kapsamlı dönüşüm programının güçlü büyümeyi desteklediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Stratejik yol haritamızda dijitalleşme, benzersiz müşteri deneyimi ve sürdürülebilirliği odağımıza alıyoruz. Bu doğrultudaki atılımlarımız, müşteri memnuniyetiyle birlikte finansal performansımıza da çok olumlu etki ediyor. 2021 yılındaki güçlü büyümenin üzerine, ilk çeyrekte geçen yıl aynı döneme göre ciromuzu yaklaşık ikiye katladık. Şubat ayında hayata geçirdiğimiz pazaryeri iş modelimizle müşterilerimize daha fazla değer sunmaya başladık. Sektörümüzde ilk olan teknoloji odaklı pazaryerimiz ile mağaza operasyonlarımızı da yakın zamanda evlendirip, fijital deneyimde öncü adımlar atmayı planlıyoruz. Müşteri deneyiminde bizi farklılaştıran servis alanında da Türkiye'nin elektronik ürünlerdeki en büyük servis ekosistemini oluşturmak için gereken tüm adımları kararlılıkla atıyoruz. Ben bu vesileyle tüm Teknosa çalışanlarını çeviklikleri ve elde ettikleri başarılı sonuçlar için kutluyorum. Dijitalleşmenin hızlanmasına paralel olarak tüm dünyada büyüyen sektörümüzün Türkiye'deki oyun kurucusu olarak önümüzdeki fırsatları değerlendirmeye, sürdürülebilir yatırımlarla değer yaratmaya devam edeceğiz."

"MÜŞTERİLERİMİZE HER KANALDA BENZERSİZ DENEYİM SUNMAYA ODAKLANIYORUZ"

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de benzersiz müşteri deneyimi ve dijitalleşmeyle fark yaratmaya, pazaryeri dönüşümü ile etki alanını büyütmeye odaklandıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Dijitalleşme ve müşteri deneyiminde attığımız adımlarla ilk çeyrekte güçlü büyümemizi sürdürdük ve 2,8 milyar TL ciroya ulaştık. Çoklu kanal stratejimizin merkezine koyduğumuz e-ticarette yüzde 35 büyüme yakaladık. Ocak ayının sonunda dijital kanallarımızı tepeden tırnağa yenileyerek müşteri deneyimini daha da iyileştirdik. Şubat ayında da sektörümüzde bir ilk olarak teknosa.com'a pazaryeri yetkinliklerini ekleyerek önerdiğimiz ürün ve teklifleri zenginleştirmeye başladık. Teknosa.com'da diğer satıcılarla birlikte sunduğumuz ürün sayısı yılın başına göre 12 katına çıktı. Pazaryerimiz, önümüzdeki dönemde yeni ürün ve hizmetlerle gelişirken, mağaza entegrasyonu ve sosyal ticaret gibi yeni fazlarla güçlenecek. Başta dijital kanallar olmak üzere tüm iş hacmimiz büyürken, ekosistemimiz için daha fazla değer yaratmamıza imkan verecek. Müşterilerimize her kanalda benzersiz deneyim sunmak için mağaza yatırımlarına da öncelik veriyoruz. Yakın zamanda müşterilerimizi daha dijital, daha sürdürülebilir, onlar için alışveriş deneyimini daha üst seviyeye çıkaracak yeni mağaza konseptimizle buluşturacağız. Türkiye'nin dijitalleşmede hız kazandığı süreçte, müşterilerimizin istedikleri kanaldan teknolojiye en hızlı, en güvenli ve en iyi deneyimle erişmesi için atılımlarımızı sürdüreceğiz."

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi