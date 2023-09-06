Teknopark İstanbul kuluçka merkezinin 8 girişimcisi TEKNOFEST Ankara'dan ödülle döndü

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation bünyesinde yer alan 8 girişimcinin, 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen TEKNOFEST Ankara kapsamında düzenlenen 'En İyi Girişimler' yarışmasından ödülle döndüğü bildirildi.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Ankara kapsamında, girişimcilik ile ilgili yarışmalara da yer verildi. Roketsan ve T3 Vakfı tarafından ilk kez düzenlenen 'En İyi Girişimciler' yarışmasında tarım, ulaştırma, uzay gibi birçok kategori yer aldı. Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'un bünyesinde yer alan girişimciler de 'En İyi Girişimler' yarışmasında farklı dereceler elde etti.

Girişimcilik yarışmasının Tarım Teknolojileri alanında birinciliği hızlandırma kategorisinde MOVEON ve tohum öncesi kategorisinde Solis Yazılım aldı. Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri alanında ise hızlandırma kategorisinde biriniciliği Lojipark kazandı. Haberleşme ve İletişim Teknolojileri alanında yer alan üç girişimden Orbina.ai 'Hızlandırma Aşaması En İyi Girişim' kategorisinde birincilik elde etti. Orbina.ai ile aynı alanda yer alan Simularge 'Erken Aşama En İyi Girişim' kategorisinde birinciliğe hak kazanırken Simularge ile aynı dalda mücadele eden Pirameet ise ikincilik elde etti.

Cube Incubation'un bünyesinde yer alan girişimlerden Spacelis Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri alanında "Torum Öncesi En İyi Girişim" kategorisinde birincilik, Co Print ise Diğer Teknolojiler alanında 'Erken Aşama' kategorisinde üçüncülük kazandı. Kazananlara ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation, girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine destek veren bir merkez olmasının yanında dünya çapında start-up buluşlarına sahip olma özelliğini de taşıyor. Merkez bünyesinde barındırdığı girişimcilere 7/24 açık modern çalışma alanları, eğitim ve etkinlikler, mentorluk, danışmanlık, girişim analizi ve teknik analizler ile yatırımcı-firma görüşmeleri gibi birçok imkan ve hizmet sağlıyor.

Ayrıca Teknopark İstanbul bünyesinde yer alan Cube Incubation merkez yerleşkesinin yanında uydu kuluçka merkezlerinin açılışları da devam ediyor. Cube Beyoğlu'nun hizmete girmesinin ardından Cube Ümraniye Uydu Kuluçka Merkezi'nin faaliyete geçmesi planlanıyor. Özellikle bulunduğu konum itibarıyla İstanbul Finans Merkezi'ne yakın olan Cube Ümraniye Uydu Kuluçka Merkezi'nin finans teknolojileri alanında girişim ve projelerin hayata geçmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.