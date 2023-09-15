Teknoloji ve ihracat odaklı Growmach, tarım makineleri sektörüne ivme kazandıracak

Informa tarafından bu yıl Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde 10-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Growmach, Traktör, Tarım Makineleri, Ekipmanları & Teknolojileri Fuarı, yerli ve yabancı sektör profesyonellerini buluşturmaya hazırlanıyor.

Ekim ayında gerçekleştirilecek fuar öncesinde Bursa'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Fuar Direktörü Engin Er, Bursa'nın tarım sektöründe önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bursa'nın tarım makineleri sektöründe önemli bir üretim gücüne de sahip olduğunu dile getiren Er, teknolojik gelişmeleri yakından deneyimlemeyi hedefleyen yeni nesil çiftçileri Growmach Fuarı'nda ağırlamak istediklerini vurguladı.

180 firma ve 40 ülkeden 15 bin ziyaretçi hedefi

Informa olarak dünyanın en büyük fuarcılık şirketi olduklarını hatırlatan Engin Er, şunları söyledi:

"Antalya'da 22 yıldır dünyanın en büyük seracılık fuarı olan Growtech'i hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Growtech'e katılan Konya firmaları bizlerden bir tarım makineleri fuarı istedi. Tam bu planlamayı yaparken pandemi çıktı ve sonrasında ise artık düğmeye bastık. Antalya'da 10-14 Ekim tarihlerinde uluslararası ziyaretçi ve katılımcıların olduğu tamamen ihracata yönelik tarım makineleri, traktör ve ekipmanları fuarı olan Growmach'ı ilk kez gerçekleştireceğiz. Satışlarımız devam ediyor ve çok az yerimiz kaldı. Şu anda 180 firma katılıyor, ilk yıl için tahmini 40 ülkeden 10-15 bin civarı ziyaretçi bekliyoruz."

"İhracat ve inovasyon odaklı"

Fuardaki yenilikler ve farklılıklar hakkında da bilgi veren Engin Er, şöyle devam etti:

"Türkiye'de her yıl 60'dan fazla tarım fuarı yapılıyor. Bizim bu fuarlardan farkımız var. Katılımcı firma çeşitliliğini sağlayabilmemiz ve daha fazla katılımcıya yer verebilmemiz için bir firmaya satılacak alan limiti mevcut mesela. Fuarın ilk gününü VIP ve Ulusal ve Uluslararası basın günü ilan ettik. 20 farklı ülkeden gelecek Uluslararası Tarım Yazarları Derneğine - IFAJ- üye olan tarım yazarları ile bir çok ülkeden gelecek yabancı tarım gazetecilerini ağırlayacağız. 3 gün boyunca fuarı ziyaret edip röportajlar yapacaklar ve Antalya'daki üretim alanlarını gezecekler. Elbette teknolojinin ön planda olduğu bu dönemde katılımcılarımıza dijital çözümler de sunuyoruz. Growmach Connect Platformumuz sayesinde katılımcılarımız stantlarını ziyaret eden ziyaretçilerin datasına sahip olabilecek ve fuar sonrasında da potansiyel alıcıları ile gerçek zamanlı iletişim ve etkileşim kurabilecekler. Bunun yanı sıra; Farmer100 adlı bir proje oluşturuyoruz. Yeni teknolojileri kullanacak, tarımda mekanizasyonun verimliliğe etkisinin farkında olan önder çiftçiler ve elbette yeni nesil çiftçilerin bir arada olacağı bir program olacak. Bu tür teknolojileri kullanmak isteyen üreticiler, fuar alanında oluşturacağımız bir ortamda Farmer 100 grubunun bir üyesi olma fırsatı bulacaklar."

"Yeni nesil tarım için teknoloji kullanımı önemli"

Gelişen teknolojiyle birlikte tüm dünyada tarımda yapay zeka ve otomasyon kullanımının arttığını söyleyen Engin Er, ülkemizde de verimlilik ve sürdürülebilirlik için yeni nesil tarım uygulamalarının önemli olduğuna dikkat çekti. Son teknoloji makine ve ekipmanların tarım sektöründeki üreticilere hem verimlilik hem de tasarruf konusunda avantajlar sunduğunu dile getiren Er, "Tarımda teknoloji kullanımı verimliliği artırıyor. Ülkemizde modern tarım uygulamaları konusunda çiftçiler şuurlanmalı. Her tarımsal işletme, ekilen ürün çeşidi, toprak yapısı ve iklim şartlarına göre farklı tarım makinelerine ve teknolojiye ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle otomatik dümenleme sistemi, ilaçlamada dozajlamalı sistem ve drone'lar gibi araçların kullanılması yakıt, maliyet, iş gücü ve zaman tasarrufunun yanı sıra; verimlilik konusunda da çiftçiler için önemli avantajlar sunuyor. Bu yıl Growmach Fuarı'nda tarımda yapay zeka ve otomasyon alanlarında hizmet veren firmalar da son teknolojiye sahip ürünleriyle fuar ziyaretçilerini stantlarında ağırlayacak. Fuar ziyaretçileri son teknolojiye sahip makine, ürün ve ekipmanları inceleme fırsatı bulacaklar" diye konuştu.

"Fuar katılımcıları yeni ticari fırsatlar yakalayacak"

Uluslararası özellik taşıyan Growmach'ın yeni ticari fırsatlar oluşturmak için önemli bir platform olacağını ifade eden Er, "Informa olarak Türkiye'de uluslararası bir fuara daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Tarım makinaları ve ekipmanları firmalarının Growmach'e yoğun ilgisi var ve alan satışları çok hızlı şekilde devam ediyor. Tüm firmalar yeni pazarlara ulaşacak ve yeni satış bağlantılarına imza atarak cirolarını büyütme fırsatı bulacak. Growmach ile katılımcılarımızı Orta Doğu, Afrika, Balkanlar, Avrupa, Rusya & BDT ülkelerinden sektör profesyonelleri ile buluşturacağız. Ziyaretçilerimizi son teknolojiler ve yeni ürünlerle buluşturacağız" ifadesini kullandı.

"İnovasyon ödüllerine ev sahipliği yapacak"

Growmach'ta gerçekleştirilecek etkinlikler arasında önem verdikleri etkinliklerin başında Growmach İnovasyon Ödülleri'nin geldiğini belirten Engin Er, "İnovasyon ödüllerini Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Hamdi Bilgen'in Jüri Başkanlığında gerçekleştireceğiz. Kendisinin bu alandaki tecrübesi ve alanında uzman diğer jüri üyeleri ile tarım makineleri sektöründe faaliyet gösteren ve yenilikçi ürün oluşturan tüm firmalar bu ödüllere başvuru yapabilirler" dedi.

Tarım makineleri ihracat payının günümüzde ciddi bir seviyeye ulaştığını dile getiren Prof. Dr. Hamdi Bilgen de, "Türkiye artık olgunlaşmış olan bu potansiyelini sadece tarım makineleri içinde değil mekanizasyon öğeleri içinde yer alabilecek bir çok farklı teknolojileri ortaya koymak içinde kullanmaktadır. Bu gayeyle Growmach İnovasyon Ödülleri ile Growmach tarım makineleri fuarı bu özel alanda bir ilk olmaya hazırlanmaktadır. Türkiye özellikle tropik - subtropik iklim özellikleri ve dört mevsim yapısı sayesinde dünyanın bir çok farklı bölgelerinde yapılan tarımsal mekanizasyon süreçlerine katkı yapmak adına büyük potansiyele sahip bir ülkedir. Bu sinerjinin ortaya ulusal ve uluslararası firmaların katılacağı akademik alanda ve sektörün lider kişilerinden kurulacak inovasyon jürisi en değerli inovasyonları tarım makineleri sektörüne kazandırılmasında çok değerli bir rol üstlenecektir. Başta ülkemiz olmak üzere dünya pazarına sayısız yeni buluşların ortaya konması için hazırız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA