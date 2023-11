Teknoloji girişimcileri Helsinki'deki Slush 2023'te inovasyon tutkunlarıyla buluşacak

Teknoloji ve girişim sermayesi etkinliklerinden Slush 2023, dünyanın 100'den fazla ülkesinden ünlü girişimcileri, yatırımcıları ve teknoloji meraklılarını Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya getirecek.

Avrupa'nın önde gelen startup konferanslarından biri olan Slush 2023'e bu yıl 100'den fazla ülkeden 3 binden fazla yatırımcı, 5 bin girişimci ve 13 bini aşkın teknoloji meraklısının katılması bekleniyor.

Bugün başlayan ve 2 gün sürecek teknoloji ve girişim sermayesi etkinliğinde, 20 binden fazla toplantı ve 300'den fazla yan oturum gerçekleştirilecek. Etkinliği, 300'den fazla medya mensubu izleyecek.

Dijital finansal hizmetler, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, dijital sağlık hizmetleri ve akıllı tıbbi cihazlar gibi yenilikleri sergileyen startuplar, potansiyel yatırımcılarla görüşecek ve uluslararası pazardaki görünürlüklerini artıracak.

Prestij ve katılımcıların niteliği açısından Avrupa'daki etkinlikler arasında özel bir öneme sahip olan Slush 2023'te Türkiye'den Güney Kore'ye kadar birçok ülke kuracakları pavilyonlar ve stantlarla startup ekosistemlerini yurt dışında tanıtacak ve uluslararası yatırımcıları ülke ekosistemine yatırım yapmaya teşvik edecek.

Son yıllarda en fazla finansmanı toplayarak hızlı büyüyen startupların, ticari faaliyetlerinde dijital teknolojiye odaklanması dikkati çekerken, hızlı büyüyen girişimcilik, küresel sorunların çözümünde önemli bir faktör haline geliyor. Küresel startup ekosisteminde, döngüsel ekonomi, çevre düzenleme, ulaşım sisteminin elektrifikasyonu ve sağlık teknolojisi gibi alanlarda çözümler aranıyor.

Türkiye'den teknoloji girişimcileri de katılıyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, "Invest in Türkiye" logosu altında bu yıl ikinci kez Slush'a katılarak, Türkiye'den teknoloji girişimcilerini yatırımcılar ve inovasyon tutkunlarıyla bir araya getirecek.

Yatırım Ofisi'nin öncülüğünde Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Kalkınma Yatırım Bankası, Türkiye Varlık Fonu ve İstanbul Kalkınma Ajansı başta olmak üzere ilgili devlet kurumları, teknoloji şirketleri ve girişim sermayesi fon yöneticilerinden oluşan 24 kişilik heyetle Türkiye'yi temsil etmek ve küresel paydaşlarıyla bir araya gelmek üzere etkinlikte yer alacak.

Etkinliğe katılan Türk girişimciler sunumlarını gerçekleştirecekleri yarışmalara katılarak küresel oyuncularla rekabet edecek, ayrıca yeni müşteri ve pazarlara açılma, yatırım bulma, iş geliştirme ve uluslararası teknoloji şirketleriyle ortaklık kurma imkanı bulacak.

Türkiye'den kadın girişimciliğine özel panel

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Slush 2023'te ayrıca yan etkinlik de düzenleyecek. "Türkiye: Home to Most Female-Founded Unicorns in Europe" başlıklı panelde, Avrupa'da unicorn (değerlemesi 1 milyar doların üzerinde olan teknoloji girişimleri) olmuş girişimler arasında kadın kurucu oranı en yüksek ülke olan Türkiye'deki kadın girişimciliğinin yanı sıra, Türkiye'nin gelişmiş teknoloji ekosistemi de konuşulacak.

500 Emerging Europe'tan Enis Hulli'nin moderasyonunu yapacağı panelde, Fark Labs ve Arya Kadın Yatırım Platformu'nun Kurucusu Ahu Serter, Trendyol Group Uluslararası Ticaret Direktörü Burcu Yaşar ve Armut.com'un Kurucusu Başak Taşpınar Değim yer alacak.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Slush 2023'te 2 adet startup standı açarak Türkiye'den Heybooster.ai, Macellan.net, Pivony.com, Vispera.co girişimleriyle tanıtım etkinliklerine katılacak. Türkiye'den 3pmetrics, Ara Robotik ve Yapay Zeka Teknolojileri, ByBike Mikromobilite, Crop Genius, Düşyeri/Uppy, GAMI Teknoloji. Hercules Biyomedikal Elektrik Elektronik, Quin Al Teknoloji, Remedi Teknoloji, SFM Yazılım Teknolojileri, Sizlik İş Proje Geliştirme ve Entegre Hizmet Çözümleri, Syntonym, Ural Telekomünikasyon Sanayi Ticaret, Counterfake Yazılım Teknoloji, Beebird Teknoloji, Octopus Teknoloji, Basecope Yazılım ve Sekgames Oyun Yazılım Teknoloji de kendi imkanlarıyla etkinlikte yerlerini alacak.

Helsinki, Slush ile uzmanlar ve yeni yatırımlar arıyor

Finlandiya'nın başkenti Helsinki, Slush konferanslarına 2008'den beri destek vererek startup ekosistemini desteklemenin yanı sıra, şehir ile ilgili uluslararası yatırımcıların ve şirketlerin farkındalığını da artırmayı hedefliyor.

Helsinki Belediye Başkanı Juhana Vartiainen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yaratıcı, büyüyen ve yenilikçi startup topluluğunun şehirler arasındaki zorlu rekabette Helsinki'nin en önemli güçlerinden birisi olduğunu belirterek, "Slush, Helsinki'ye yeni iş, yatırım ve uzmanları çekme çabalarımızda Helsinki şehrinin önemli bir ortağıdır." ifadesini kullandı.

Slush'ın, Helsinki'ye ve şehrin canlılığına ilişkin farkındalığın artırılmasında ve büyüyen şirketlerin ilgisini çekmede önemli bir rol oynadığını vurgulayan Vartiainen, "Yeni bağlantılar kurmak ve mevcut bağlantıları derinleştirmek Slush işbirliğinin temelini oluşturuyor. Slush'un Helsinki'de önemli bir uluslararası etkinlik olarak konumunu sağlamlaştırmasından büyük gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Helsinki Belediyesi, birçok uluslararası yatırımcıyı Slush'un ana ve yan etkinliklerine davet ederken, etkinlikte yatırımcılara, faaliyetlerini genişletmek isteyen şirketlere, startuplara ve uluslararası medyaya Helsinki'deki mevcut iş fırsatları ve şehrin sunduğu hizmetleri tanıtacak.