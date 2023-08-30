TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST Ankara Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in her yıl daha da büyüyeceğini belirterek "Kök salan fideler ağaç olacak.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in her yıl daha da büyüyeceğini belirterek "Kök salan fideler ağaç olacak. Bu ağaçlar büyüdükçe gençlerimizin öz güveni daha da artacak. TEKNOFEST kuşağının büyüteceği bu ağaçlar tüm insanlığa huzur verecek." dedi.

Anadolu Ajansının 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

Festivalin açılışında Bayraktar, bugünün tarihin en anlamlı günlerinden biri olduğunu söyledi.

Yurdun dört köşesindeki yurttaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutlayan Bayraktar, bu zafere imza atan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ettiğini dile getirdi.

Bayraktar, yaklaşık 1,5 yıl önce Cumhuriyetin 100. yılını taçlandırmak için İstanbul, Ankara ve İzmir'de TEKNOFEST düzenleme kararı aldıklarını anımsatarak, "İstanbul'daki TEKNOFEST'te 2,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak kendi rekorumuzu kırdık. Şimdi de yiğit ruhlu seğmenlerin diyarı, Anadolu'nun kalbi başkent Ankara'da sizlerle birlikteyiz. Sonraki durağımız da istiklalimizin sembol şehirlerinden olan güzel İzmir olacak." diye konuştu.

Yakın bir tarihte Türkiye'yi derinden yaralayan, dünya tarihinde eşi pek görülmeyen bir deprem felaketi yaşandığını anımsatan Bayraktar, afetin ardından el ele verilerek yaraların sarıldığını kaydetti.

Bayraktar, 2018'de ilk TEKNOFEST'i düzenlediklerinde adeta bir fideyi toprağa ektiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Sonraki yıllarda bu fideyi büyütebilmek için azimle çabalamaya devam ettik. Şimdi o narin fide toprağın üstünde boylanmaya, toprağın altında da kökleşmeye başladı. Milli teknoloji kök salarak kalıcı hale geldi. İklim değişti ve zihinlerde bir devrim başladı.1 milyondan fazla genç TEKNOFEST'in kalbi olan teknoloji yarışmalarımıza başvuruyor. Geçen hafta gittiğimiz Tuz Gölü'nde adeta hiçliğin ortasında gökyüzüne roketler fırlatıldı. Roketçi kızlarımız atış alanından tüm dünyaya, 'Biz de varız. İşte buradayız.' diye haykırdı. TEKNOFEST kuşağı, dev bir dip dalgası gibi geliyor."

"Azimle, gayretle, inançla aşmamız gereken nice zorluklar var"

Bayraktar, Türkiye'nin tam bağımsızlığı için vazgeçilmezinin milli teknoloji hamlesi olduğunu bildirdi.

Seferberlik ruhuyla yola çıkılan bu mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, gençlerin bu mücadelede ellerinden geleni yapacağına inandığını söyledi.

Bayraktar, SİHA'lar gibi Türkiye'nin lider olduğu alanların sayısının hep birlikte artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Savunma sanayisinde yakalanan başarı ve ivmenin diğer sivil alanlara yayılması gerektiğini ifade eden Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu serüvende yarış çok çetin. Azimle, gayretle, inançla aşmamız gereken nice zorluklar var. Kardeşlerim daha gidecek çok yolumuz var. Teknolojiyi milletimizin ve insanlığın hizmetine sunmadığımız takdirde yapılan bu çalışmalar bir anlam bulamıyor. Teknolojik dönüşüm öyle hızla ilerliyor ki maalesef zaman zaman insani değerleri göz ardı ediyor. Çağımızın en önemli teknolojik inovasyonlarından biri olan ve aslında insanları birbirine yakınlaştırmak için çok önemli bir araç olan sosyal medyaya baktığımızda en fazla etkileşim alma çabasının bazen yan yana duran insanları bile birbirinden uzaklaştırdığını görüyoruz. Bu noktada karşımızda teknoloji için bir insan yoksa insan için bir teknoloji sorunu çıkıyor. Bizler teknolojiyi, kadim medeniyetimizin dünyaya örnek olan adalet, merhamet ve güzel ahlak değerleriyle harmanlayarak insanlıkla uyuşturmalıyız. Zaman zaman insanlığı deneme tahtasına çeviren hızlı inovasyonun yıkıcı etkisini, iyiliğe ve insanlığın faydasına yönlendirmeliyiz."

-"Yılmadan, pes etmeden ve hiç durmadan hep birlikte yürüyeceğiz"

Bayraktar, dünyanın değişiğini ve insanlığın yeni bir yol çizdiğini kaydetti.

Günümüzde gelişmekte olan yapay zeka teknolojilerinin gelecekte insan hayatında daha çok yer alacağını ifade eden Bayraktar, yakın gelecekte birçok mesleğin ortadan kalkacağını, yeni mesleklerin ortaya çıkacağını bildirdi.

Bayraktar, yarını öngörmeye çalışarak şimdiden hazırlık yapılması gerektiğine işaret etti.

İnsanı ve yaptığı işi değerli kılan yegane unsurun taşıdığı mana ve ruh olduğunu ifade eden Bayraktar, insanlığın yeni çizdiği bu yolda merhamet, adalet ve güzel ahlakla dünyanın rehberi olacaklarını belirtti.

Bayraktar, medeniyetin bilim ve teknolojiyle kopmuş olan bağının TEKNOFEST ile yeniden kurulacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"TEKNOFEST her yıl daha da büyüyecek. Kök salan fideler ağaç olacak. Bu ağaçlar büyüdükçe gençlerimizin öz güveni daha da artacak. TEKNOFEST kuşağının büyüteceği bu ağaçlar tüm insanlığa huzur verecek. Huzur verecek bir orman haline gelecek. Her bir projemiz orman oluşturan ağaçlar gibi insanlığa nöbet ve umut verecek. O zaman bu dünyada bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız."

Herkesle birlikte tek bir ortak hedefleri bulunduğunu dile getiren Bayraktar, "O da ülkemizin ve kardeş coğrafyalarımızın tam bağımsız müreffeh yarınları için Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmektir. Bu yolda yılmadan, pes etmeden ve hiç durmadan hep birlikte yürüyeceğiz." diye konuştu.