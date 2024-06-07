TEKNOFEST World Drone Cup Başvuruları Başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen "World Drone Cup" için başvurular başladı.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2018 yılında düzenlenen World Drone Cup, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde, dünyanın en iyi drone yarışçısını bu yıl da TEKNOFEST Adana'da belirleyecek.

TEKNOFEST 2024 Adana kapsamında gerçekleşecek yarış için amatör ve profesyonel pilotlar, 14 Temmuz 2024'e kadar başvuru yapabilecek.

Dünyadan en fazla ülkenin ve en fazla sporcunun katıldığı yarışmaya, bu yıl yine rekor sayıda başvuru bekleniyor. Yarışma 2- 6 Ekim 2024 tarihleri arasında Adana'da yapılacak. Dereceye giren birinci 100 bin lira, ikinci 80 bin lira, üçüncü ise 60 bin lira para ödülü kazanacak.