TEKNOFEST Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı başladı

Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Türksat Model Uydu Yarışması'nın final etabında model uydular roketlerle gönderildi.

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmada üniversiteli gençlerce yerli ve milli olarak tasarlanan model uydular için final etabı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek ve Genel Müdür Hasan Hüseyin Ertok'un katılımlarıyla başladı.

TEKNOFEST kapsamında Aksaray Hisar Roket Atış Alanı'nda düzenlenen ve 15 takımın finale kaldığı yarışmalarda, model uydular roketlerle gönderildi. Yarışma süresince, fırlatma sonrası birçok görevi yerine getiren model uydulara bu yıl yeni görevler eklendi.

Bu yıl düzenlenen yarışlarda, yarışmacıların görevleri arasında model uyduların taşıyıcıdan ayrılma ve uydunun görüntü aktarımı da yer alıyor.

Ayrıca model uyduların inişi sırasında 8 sensörden alınan telemetri verileri ile görüntü verisi de anlık yer istasyonuna aktarılıyor. Bu verilerin, komuta kontrol bilgisayar arayüzünde grafiksel görselleştirmesi de yapılıyor.

İlk defa 2016 yılında 3 takım, 18 kişi ile başlayan süreçte bugüne kadar 650 takım ve yaklaşık 4 bin genç, uydu alanında tecrübe kazandı. Bu yıl birinci olan takıma 100 bin, ikinci takıma 80 bin, üçüncü takıma ise 60 bin lira ödül verilecek. Yarışmayla, uydu ve uzay teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor.

"Yarışmaya ilgi her geçen yıl artıyor"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yarışmaya ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, düzenlenen programla üniversiteli gençlerin sıfırdan bir uydu tasarlayarak ürettiğine dikkati çekti.

Türksat Model Uydu Yarışması sayesinde birçok yarışmacı takımın kendi şirketlerini kurduğunu da anımsatan Koç, "Hatta burada yarışan bir takımımızın şu anda uzayda gerçek bir uydusu bulunuyor." sözlerini sarf etti.

Türksat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek ise büyük bir heyecan ile yarışmayı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Her yıl yarışma görevleri zorlaşarak artıyor. Gençlerimiz tarafından aynı heyecanla da devam ediyor. Büyük Türkiye'nin inşası için büyük öneme sahip bu yarışma, hem teoriyi hem de pratiği aynı yerde buluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok da yarışmanın her geçen yıl büyüdüğünü ve uluslararası bir yarışma haline geldiğini vurguladı.

Gelecek yıl uluslararası katılımın daha da fazla olacağına dikkati çeken Ertok, "Model Uydu Yarışması ile gençlerimiz, bir uydu projesinin tasarımını yapmanın da ötesinde üretme ve görev sonrası gözden geçirmeye kadar tüm yönlerini deneyimleme fırsatı elde ediyor. Ülkemizin geleceği için yapılabilecek en önemli yatırımın, gençlerimize olan yatırım olduğunu biliyor ve bunu düşünerek bu yarışmaya, Türksat olarak, büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.