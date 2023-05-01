TEKNOFEST'te sergilenen yarış aracı, süratiyle fark yaratıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri tarafından Baykar ve Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle geliştirilen "BeElectric 02" isimli yüzde 100 elektrikli yarış aracı, TEKNOFEST İstanbul'da sergileniyor.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, beşinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

İTÜ öğrencileri tarafından tasarlanan, Türkiye'nin havacılık standartlarındaki ilk hibrit monokok şasiye sahip yüzde 100 elektrikli araç "BeElectric 02", üniversite-sanayi iş birliğiyle hayata geçirildi.

Baykar, Savunma Sanayii Başkanlığı, TUSAŞ, BMC, ASPİLSAN gibi kurum ve firmaların desteğiyle geliştirilen 80 kilovatlık motora sahip araç, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

"Süper spor kategoriye giren çoğu işten yanmalı araçtan daha hızlıyız"

İTU Racing takımı kaptanı Muhammed Asım Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı birçok departmandan oluşan 65 kişilik ekiplerinin çalışması sonucu "BeElectric 02" isimli aracın ortaya çıktığını söyledi.

"Formula Student" yarışmaları için formula araçları tasarladıklarını belirten Duman, sergiledikleri BeElectric 02 için şunları söyledi:

"BeElectric 02, yüzde 100 elektrikli bir araç. Çok güçlü bir motoru var. Bu sayede 0'dan 100 kilometre hıza 2,9 saniyede çıkabiliyor ve azami olarak 250 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. Formula Student aracı, karbon fiber hibrit monokok şasiye sahip. Bunun da üretimine BAYKAR'ın tesislerinde, onların mühendislerinin de yardımıyla ürettik. Aracın tamamı bizim tasarımımız. Batarya tarafında hücrelerin temimi konusunda destek alsak da batarya tasarımı ve üretimi tamamıyla atölyemizde bizler tarafından gerçekleştirildi. Bizim aracımız içten yanmalı ve elektrik taraftaki binek araçlarının hepsinden çok daha hızlı. Süper spor kategoriye giren çoğu içten yanmalı araçtan da daha hızlı bir aracımız var."

Uluslararası yarışlara katıldıklarını aktaran Duman, gelecek Macaristan yarışına çok iyi hazırlandıklarını ve rekor kırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Türkiye'nin başardığı en önemli projelerden biri olduğunu vurgulayan Duman, "Dün Sayın Bakanımız Mustafa Varank da kendi Togg'u ile standımızı ziyaret etti. Güzel de bir fotoğraf çekildik kendisiyle. Ben Togg'un çok başarılı bir araç olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir araç, sonuna kadar da destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Duman, TEKNOFEST'i ilk ziyaretinde henüz lise öğrencisi olduğunu, buradan aldığı motivasyonla kariyerini şekillendirdiği anlattı.