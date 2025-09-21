TEKNOFEST'te Hava Gösterileri ve Yakıt İkmal Gösterimi Büyük İlgi Gördü

İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'in son gününde, Bayraktar TB2'den Türk Yıldızları'na birçok hava aracı uçuş gösterisi gerçekleştirirken havada yakıt ikmali ilgiyle takip edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

TEKNOFEST'in son gününde de Bayraktar TB2'den Türk Yıldızları'na birçok hava aracı uçuş gösterisi yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait yakıt ikmal uçağı, F-16 savaş uçaklarına havada yakıt ikmali gerçekleştirdi. Büyük ilgiyle takip edilen gösteride vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi, uçakların geçişine alkışlarla eşlik etti.