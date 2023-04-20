TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Bursa'da gerçekleştirildi

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması 15-19 Nisan'da Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen, yazılımından donanımına kadar tamamı gençler tarafından tasarlanan İHA'lar Bursa Yunuseli Havalimanında rekabet etti.

Gençlerin tasarladıkları İHA'lar müsabaka sırasında aynı anda havada kalarak birbirleri ile mücadele etti. "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" görevleri olmak üzere iki farklı görevden oluşan yarışma heyecanlı anlara sahne oldu.

Yarışmanın değerlendirmesi Ön Tasarım ve Kritik Tasarım Raporları, Uçuş Kanıt Videosu ile Sistem Tanımlama Videoları ile yarışma puanlaması olarak dört farklı aşamada yapıldı. Büyük ödülü için yarışan takımlar Savaşan İHA göreviyle (havadaki herhangi uçağa otonom kitlenme görevi) beraber en az bir müsabaka turunda da kamikaze görevini de başarıyla tamamlamaya çalıştılar.

Gençleri İnsansız Hava Araçları teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik eden yarışmaya bu yıl 754 takım başvuruda bulundu. Bu takımların arasından 12 farklı ilden 22 Takım 190 yarışmacı finalde yarıştı.

Bursa Yunuseli Havalimanı'nda 15-19 Nisan'da gerçekleşen yarışlarda plaket ödülü almaya hak kazanan takımlara ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır tarafından takdim edildi. Yarışmada En İyi Takım Ruhu ödülünü Abra Takımı, En İyi Sistem Mimarisi ödülünü Akıncılar, En İyi Tasarım ödülünü Albatros ve En İyi Yazılım ödülünü ise Koustech takımı aldı.

TEKNOFEST 2023 Teknoloji Yarışmaları kapsamında en yüksek ödüle sahip yarışmalar arasında olan Savaşan İHA'da dereceye giren ilk üç takım 27 Nisan- 01 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek TEKNOFEST İstanbul'da ödüllerini alacak. Yarışmada birincilik ödülü 500 bin TL, ikincilik ödülü 350 bin TL, üçüncülük ödülü ise 250 bin TL olacak.