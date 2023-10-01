TEKNOFEST İzmir'in ödüllü projeleri turizme de katkı sağlayacak

TEKNOFEST İzmir'de bir araya gelen Türkiye'nin genç yetenekleri, ülkenin turizm alanında daha ileriye taşınması hedefiyle hayata geçirdikleri projeleri tanıttı.

Anadolu Ajansı'nın 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde İzmir Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Etkinliğe çalışmalarıyla katılan ve "Turizm Teknolojileri Yarışmaları" kategorisinde ödüle layık görülen yarışmacılar, AA muhabirine projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Melike Şeyma Tuna, VR gözlüğün içerisinde geliştirdikleri aplikasyon ile tarihi ve kültürel modellemeler yaptıklarını ifade etti.

Yarışma sürecinde takım arkadaşlarıyla çok iyi çalıştıklarını aktaran Tuna, "Burada da bunun meyvesini aldık. VR gözlüğün içerisinde bir aplikasyon geliştirdik ve bu aplikasyonda tarihi ve kültürel alanda modellemelerini yaparak insanların keşfine sunduk. Hem erişimi artırmış olduk yani engelli bireylerin orayı keşfetmesine olanak sağladık. Hem de ekonomik olarak o bölgeye gidemeyecek insanların da erişimine açtık. Böylece kültürel mirası koruduk. Hem de turizme katkı sağladık diyebilirim." dedi

Tuna, TEKNOFEST'e başvurmayı ekip olarak karar verdiklerini dile getirerek, etkinliğin ilk günden beri heyecanını sürdürdüğünü vurguladı.

Melike Şeyma Tuna, "Gerçekten ilk günden beri çok erken saatlerden itibaren buradayız, stantlarımızdayız. Gerçekten her geçen gün kalabalık daha da artıyor. Coşku ve heyecan hiç bitmiyor. O yüzden çok keyifli bir ortam diyebilirim. Sonucu ne olursa olsun akranlarımın bu yarışmaya katılmalarını öneririm. Çünkü gerçekten bu tecrübeye ve deneyime değiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül aldığımız için çok gururlandık. Birinci olarak onun elinden ödül almak bizim için çok değerliydi." şeklinde konuştu.

"Kültürel mirası geleceğe taşımak için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor"

Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Yunus Yıldız da ekip ruhunu oluşturmanın çok önemli olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekip olmak dünyanın en zor şeyi ama başarılı olursanız yıkılmaz, yenilmez bir gücünüz oluyor. Projeyi geliştirme sürecine deprem felaketinden sonra başladık. Çok büyük bir felaket yaşadık. Bunun sonucunda bir sürü insanımızı kaybettik. Aynı zamanda bununla birlikte 27 tane de kültürel mirasımız hasar gördü. Bunların bir kısmının restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bir kısmında yeterli kanıt bulunamadığı için restorasyonları yapılamadı. Biz dedik ki bu da aslında büyük bir sorun bizim için. Çünkü kültürel mirasımız yok oluyor. Hem bunu turizme kazandıramıyoruz hem de gelecekteki kuşaklardaki insanlar bunlardan haberdar olamayacaklar. Bizim buna bir şey yapmamız gerekiyor diye düşündük. Bunun sonucunda da bu fikri oluşturduk. Biz bu kültürel mirası en azından sanal ortamda da olsa sonraki kuşaklara aktarabilmeliyiz. Bunu sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor diye düşündük ve bu projeyi ortaya çıkarttık."

Havaalanı, otogar ve otellerde eşyaların rahat taşınması için proje

Tarsus Amerikan Koleji öğrencisi Aybala Irmak Yılmaz da takım arkadaşlarıyla geliştirdikleri "Akıllı Vale" projeleri ile havaalanı, otogar ve otel gibi geniş alanlarda eşya taşımak zorunda olanlara yardım etmeyi amaçladıklarını anlattı.

Yük taşımanın bazen çok zorlayıcı olabildiğini ifade eden Yılmaz, çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çantalarımız ve eşyalarımız fazla olduğunda hepimiz çok zorlanıyoruz. Özellikle engelli ve yaşlılar daha da çok zorlanıyor. Bizim amacımız böyle alanlarda onlara yardım etmek. İki farklı türde çalışıyor. Birinci türde biz nereye gidersek bizi takip ediyor. İkinci türde ise uygulama üzerinden nereye yönlendirirsek oraya gidip bizi bekliyor. Tek kullanımlık şifrelerle güvenlik sağlıyoruz ve her kullanımdan sonra kendisine dezenfektan püskürterek hijyenik hale getiriyor."

Yılmaz, "Ben ve arkadaşım Zeynep daha çok tasarım ve özellikleri hakkında çalışmalar yapıyoruz, arkadaşımız Turan'da daha çok teknik bilgiler hakkında çalışma yapıyor. Ben de sırt ağrısı olan biriyim ve turizm kategorisini görünce eşyaları taşırken zorlandığım aklıma geldi. Özellikle okul çantam bile çok ağır ve böyle havaalanlarında daha da çok zorlanıyoruz. Buradan turizmle bağdaştırarak böyle bir projeyle tasarladık." diye konuştu.