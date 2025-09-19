TEKNOFEST ile Bilim Türkiye Projesi Kardeş Ülkelere Ulaşıyor

T3 Vakfı tarafından yürütülen "Bilim Türkiye" projesiyle, TEKNOFEST heyecanı kardeş ve dost coğrafyalara erişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bilim ve teknolojinin toplumda geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen Bilim Türkiye Projesi de Türkiye'nin kardeş ve dost ülkelerine kadar uzanıyor. Bu çerçevede 2018 yılında başlatılan proje 5'i yurt dışında olmak üzere 28 merkezde çocuklara eğitim verilmesine aracı oluyor.

T3 Vakfı Eğitim ve AR-GE Koordinatörü Merve Koçoğlu, Bilim Türkiye Projesi'yle 6-14 yaş grubundaki öğrencileri bilimle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Uygulamalı atölye eğitimleriyle, çocukların bilim, teknoloji, matematik ve sanat gibi alanlara ilgi duymasını hedeflediklerini aktaran Koçoğlu, "28 merkezimizden 23'ü Türkiye'de, 5'i de yurt dışında. TEKNOFEST'te yer alan Bilim Sokağı'nda büyük bir alanımız bulunuyor. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında faaliyet gösteren merkezlerimizin eğitmenleri burada." dedi.

Koçoğlu, Bilim Sokağı içerisinde 16 farklı atölye bulunduğuna işaret ederek, "Astronomi, havacılık, matematik, teknoloji, tasarım, doğa bilimleri gibi birçok farklı başlıkta eğlenceli ve oyun temelli eğitimlerimizle, çocuklar için bilim ve teknolojiyle iç içe oldukları eğitim ortamı oluşturuyoruz." diye konuştu.

TEKNOFEST'ten doğan bilgi birikimle kardeş ve dost coğrafyalarda da eğitim merkezi oluşturduklarını dile getiren Koçoğlu, "Burada, Bilim Bişkek'te görev yapan, Azerbaycan'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve Karadağ'dan gelen eğitmenlerimiz bulunuyor. Hem onlar kendi kültürlerini buraya taşıyor, hem de bizim eğitim içeriklerimizi, eğitim modelimizi buradaki Türk öğrencilerle buluşturuyor." ifadesini kullandı.

Koçoğlu, TEKNOFEST çerçevesinde 63 yarışma yapıldığını aktararak, "Yurt dışından gelen eğitmenlerimiz, Türkiye'de yapılan bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları ve gelişmeleri görerek, sonrasında da kendi ülkelerine taşıyor. O yüzden biz de bu kapsamda böyle bir işbirliğini yürütüyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bilim Azerbaycan" projesinde görevli Aynura Musayeva da eğitmen eğitimi aldığını belirterek, "Azerbaycan'da Deneyap Atölyesi var, 80 öğrenci sınavla kabul edildi. 3 yıllık eğitim alacaklar. TEKNOFEST'e katıldığım için çok mutluyum." dedi.

Kırgızistan'daki "Bilim Bişkek" projesi yöneticisi Sanzhar Altymymıshev de "T3 Vakfının, Kırgız paydaşlarla birlikte açtığı Bilim Bişkek Merkezi var. Kırgız çocuklarımızla, bilim ve teknolojiye ilgilerini artırmak için ve yetenekli çocuklara destek vermek için faaliyetler yapıyoruz." diye konuştu.

Karadağ'daki "Bilim Ülgün" projesi eğitmenlerinden Muhammed Can Veysel de haziran ayında açılan Bilim Ülgün Merkezi'nin önemli faaliyetler yürüttüğünü aktararak, "Bilim Ülgün, yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor ve bu aslında Ülgün'den Balkanlar'dan, Türkiye'nin gönül coğrafyasından TEKNOFEST'e kadar uzanan bir yolculuğun adı." ifadelerini kullandı.